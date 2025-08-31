Lebih 700,000 pengunjung manfaat program Jualan Rahmah Madani Terengganu

KUALA TERENGGANU: Sebanyak 625 siri Program Jualan Rahmah MADANI telah dilaksanakan di seluruh Terengganu dari 1 Januari hingga 27 Ogos lepas.

Program ini telah memberi manfaat kepada 762,375 pengunjung dari pelbagai peringkat masyarakat.

Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Terengganu Mohd Mufsi Lat menyatakan ia melibatkan lima model pelaksanaan berbeza.

Model tersebut terdiri daripada 266 PJRM dalam premis, 339 siri PJRM bergerak, 16 siri PJRM terbuka, serta masing-masing dua siri PJRM@ Kampus dan PJRM pasar.

PJRM Terengganu berjaya mencatatkan rekod hasil jualan melebihi RM32 juta dari Januari hingga 27 Ogos.

Maklum balas pengunjung meminta PJRM dilaksanakan secara berkala dengan lebih kerap kerana harga barangan jauh lebih murah.

Harga yang berpatutan ini membantu menjimatkan perbelanjaan harian pengunjung.

Sebanyak 31 PJRM Merdeka diadakan serentak di seluruh Terengganu pada hari perasmian.

Bagi Terengganu, peruntukan atau subsidi antara RM20,000 hingga RM70,000 disediakan bagi setiap siri PJRM Merdeka.

Jumlah subsidi berbeza mengikut lokasi dan jumlah pengunjung yang dijangka hadir.

Untuk PJRM dalam premis, subsidi disalurkan sekitar RM30,000 manakala bagi PJRM terbuka antara RM50,000 ke RM70,000.

PJRM bergerak menerima subsidi sebanyak RM20,000 bagi satu siri penganjuran.

Selain membantu mengurangkan beban sara hidup, penganjuran PJRM Merdeka dapat memperkukuh semangat kebersamaan dan patriotisme.

Program ini dilaksanakan sempena sambutan Hari Kebangsaan untuk memupuk nilai-nilai kemerdekaan. – Bernama