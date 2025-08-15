Lelaki dan wanita melecur teruk dalam kejadian kebakaran di Kluang

KLUANG: Seorang lelaki dan teman wanitanya mengalami kecederaan melecur parah dipercayai akibat disimbah petrol dalam kejadian berhampiran Plaza Tol Simpang Renggam.

Ketua Polis Daerah Kluang ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.46 pagi Rabu lepas berhubung kebakaran sebuah kereta.

“Siasatan awal mendapati suspek, lelaki berusia 44 tahun, menarik mangsa wanita berusia 37 tahun keluar dari bas pekerja sebelum menyimbah petrol ke badan mangsa dan dirinya sendiri,” katanya.

Suspek kemudian menyalakan pemetik api, menyebabkan kedua-duanya terbakar dalam kejadian itu.

Seorang pemandu bas pekerja yang menyedari kejadian itu telah membuat laporan polis kira-kira jam 6 pagi.

Mangsa dan suspek bersama seorang lelaki lain yang cuba membantu telah dikejarkan ke Hospital Enche’ Besar Hajjah Khalsom untuk rawatan.

“Lelaki yang cuba membantu turut mengalami kecederaan melecur di tangan dan kaki,” jelas ACP Bahrin.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. - Bernama