Lelaki didenda RM30,000 pukul anjing peliharaan

KUALA LUMPUR: Seorang lelaki didenda RM30,000 oleh Mahkamah Sesyen Ampang selepas mengaku bersalah memukul anjing peliharaannya.

Kiew Mun Kiat, 43, yang bekerja sebagai penyelenggara pendingin hawa, dihukum penjara enam bulan jika gagal membayar denda tersebut.

Mahkamah turut memerintahkan supaya anjing itu dilucut hak dan diserahkan kepada kerajaan untuk tujuan pengangkatan.

Kesalahan itu dilakukan di rumahnya di Pandan Indah pada 31 Julai lepas.

Kiew didapati memukul anjing baka Jerman Shepherd menggunakan rotan kayu dan getah paip.

Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 29(1)(a) Akta Kebajikan Haiwan 2015.

Hukuman maksimum bagi kesalahan ini ialah denda RM100,000 atau penjara tiga tahun.

Perbuatan Kiew dirakam oleh penduduk sekitar sebelum video itu tular di media sosial.

Pegawai kebajikan haiwan dan polis melakukan pemeriksaan di rumah Kiew dan menemui anjing bernama ‘Lucky’ dalam keadaan diikat.

Pemeriksaan fizikal mendapati anjing itu mengalami luka dan keguguran bulu di bahagian kaki kiri.

Pegawai pendakwaan memohon hukuman berat memandangkan keseriusan kes penganiayaan haiwan ini.

Kiew memohon hukuman ringan dengan alasan dia memukul anjing itu kerana haiwan tersebut menggigit tangannya. – Bernama