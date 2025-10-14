Lencongan berkala dilaksanakan sempena MotoGP dan Sidang Kemuncak ASEAN

SEPANG: Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan melaksanakan beberapa lencongan jalan secara berkala berikutan pertindihan acara perlumbaan Kejuaraan Motosikal Dunia Grand Prix (MotoGP) Malaysia dengan Sidang Kemuncak ASEAN.

Ketua Polis Daerah KLIA ACP Azman Shari’at berkata langkah itu akan dilaksanakan mengikut masa ketibaan ketua-ketua negara dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke ibu negara bagi menghadiri sidang kemuncak berkenaan.

“PDRM khususnya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik akan membuat lencongan bergantung kepada keperluan semasa pada masa tertentu sahaja bukan pada sepanjang masa,” katanya kepada pemberita selepas taklimat trafik dan keselamatan sempena perlumbaan MotoGP 2025 di Litar Antarabangsa Sepang (SIC).

Beliau menasihatkan pengunjung MotoGP supaya mematuhi arahan anggota trafik yang ditempatkan di semua persimpangan dan laluan utama.

Azman turut menggalakkan penggunaan pengangkutan awam seperti kereta api atau bas khas yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan.

Sebanyak 450 anggota polis akan ditugaskan sepanjang acara berlangsung bagi memastikan kelancaran trafik ketenteraman awam dan pencegahan jenayah.

Anggota polis juga akan membuat rondaan bersama pihak keselamatan SIC untuk membantu menjaga keselamatan ramai.

Mengenai laluan alternatif beliau berkata antara jalan yang boleh digunakan sekiranya berlaku penutupan sementara ialah Plaza Tol Bandar Serenia Plaza Tol Nilai dan Plaza Tol Bandar Ainsdale untuk ke SIC.

MotoGP 2025 dijadual berlangsung dari 24 hingga 26 Oktober manakala Sidang Kemuncak ASEAN akan diadakan dari 26 hingga 28 Oktober. – Bernama