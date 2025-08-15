Lima warga Iran hadapi pertuduhan di mahkamah George Town

GEORGE TOWN: Lima warga Iran termasuk dua wanita dibawa ke tiga Mahkamah Majistret di sini atas pertuduhan berasingan.

Mereka didakwa atas kesalahan mencuri, kesalahan di bawah Akta Imigresen dan memiliki dadah.

Bagaimanapun, pertuduhan tidak dibacakan kerana mereka tidak memahami bahasa Melayu atau Inggeris.

Majistret Siti Nurul Suhaila Baharin, Nadratun Naim Mohd Saidi dan Muhammad Amzar Ismail menetapkan 10 Sept untuk sebutan kes.

Tarikh itu dipilih bagi membolehkan jurubahasa Parsi hadir ke mahkamah.

Semua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin atas alasan mereka warga asing.

Peguam R. Thandayuthabany Pillay memaklumkan mereka didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri.

Mereka juga didakwa di bawah Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 kerana tinggal lebih masa.

Selain itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah.

“Terdapat keperluan untuk jurubahasa Parsi hadir supaya pertuduhan dapat dibacakan kepada mereka,“ kata peguam tersebut.

Timbalan Pendakwa Raya memohon agar semua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin.

Alasan diberikan ialah status mereka sebagai warga asing. - Bernama