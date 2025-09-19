Malaysia adakan perbincangan lanjut ketegangan Thailand-Kemboja

KUALA LUMPUR: Malaysia telah mengadakan perbincangan lanjut mengenai ketegangan yang tercetus antara Thailand dan Kemboja menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau menyatakan perbincangan tersebut telah berlangsung semalam dengan pemimpin kedua-dua negara jiran itu.

“Saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand dan Perdana Menteri Kemboja, kedua-duanya,” katanya kepada media ketika ditanya mengenai konflik sempadan tersebut.

Anwar berkata demikian selepas merasmikan Sidang Kemuncak Halal Global 2025 dan Pameran Halal Antarabangsa Malaysia di ibu negara.

Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga Pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia.

Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar juga hadir dalam majlis perasmian tersebut.

Media sebelum ini melaporkan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet mendakwa tentera Thailand menghalang lebih 20 keluarga kembali ke rumah mereka di kawasan sempadan yang dipertikaikan.

Dakwaan tersebut dinyatakan dalam surat beliau kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut laporan media.

Jurucakap tentera Thailand Winthai Suvaree pula mendakwa penduduk Kemboja terlibat dalam insiden keganasan dan mencetuskan kekecohan dengan sengaja.

Beliau juga mendakwa penduduk Kemboja bertindak menduduki wilayah Thailand secara haram.

Thailand dan Kemboja sebelum ini mencapai persetujuan untuk melaksanakan gencatan senjata pada Julai selepas pertempuran antara kedua-dua negara.

Pertempuran sempadan tersebut dilaporkan mengorbankan 33 nyawa menurut sumber media. – Bernama