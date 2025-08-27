Malaysia akan adakan sidang kemuncak RCEP pada Oktober - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan hasrat Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk menganjurkan sidang kemuncak Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) pada Oktober ini.

Beliau berkata matlamatnya adalah untuk membuktikan bahawa Asia sebagai benua ekonomi utama masih mampu menerajui agenda keterbukaan walaupun negara lain berpendirian sebaliknya.

“RCEP kekal sebagai satu daripada beberapa kumpulan yang negara-negara pesaing duduk bersama dalam dialog,” katanya dalam ucapan khas pada Meja Bulat Kuala Lumpur mengenai Kerjasama Serantau Asia Pasifik bagi Forum Boao untuk Asia.

Sidang kemuncak tersebut akan membolehkan 15 negara anggota menilai semula dan memacu pelaksanaan dasar perdagangan bebas dan terbuka.

RCEP merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia yang merangkumi 30% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar global.

Anwar menegaskan bahawa kumpulan ini “tidak seharusnya kekal sebagai dokumen undang-undang di atas kertas, sebaliknya perlu diperbaharui dengan iltizam politik.”

Beliau menggesa negara-negara Asia berusaha ke arah rantau yang lebih bersepadu dengan menyelaras dasar dan pelaburan dalam daya tahan bersama.

Gesaan ini dibuat ketika sistem perdagangan global menghadapi kesukaran dengan Pertubuhan Perdagangan Dunia hampir lumpuh.

“Ekonomi terbesar dunia bukan lagi penjaga kepada sistem sedia ada sebaliknya menjadi pihak yang mengganggu,” tegas Anwar.

Beliau menyatakan bahawa tarif berubah secara mendadak dan kawalan eksport dikenakan tanpa amaran yang jelas.

“Apa yang dahulunya merupakan sistem yang saling memberi keuntungan kini menjadi jaringan kelemahan,” tambahnya.

Anwar mencadangkan agar negara Asia mencontohi ASEAN yang menawarkan model berasaskan keterbukaan dan inklusif.

Sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia bertekad mengekalkan kepusatan ASEAN bukan sebagai retorik tetapi sebagai amalan.

“Ia memerlukan pemerkasaan struktur kerjasama serantau,” katanya mengenai realisasi abad Asia.

Beliau menekankan bahawa realisasi abad Asia memerlukan perpaduan rantau, penyelarasan dasar dan pelaburan dalam daya tahan bersama.

Walaupun dinamik Asia jelas dengan kelas pertengahan meningkat dan ekonomi digital berkembang, pemisahan masih nyata.

Cabaran demografi di Asia Timur Laut dan persaingan yang belum selesai memberi impak kepada perpaduan benua.

Anwar turut mengumumkan bahawa ASEAN dan China telah memuktamadkan rundingan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China 3.0.

Perjanjian yang akan dibentangkan kepada pemimpin pada Oktober ini merangkumi ekonomi digital, pertumbuhan hijau dan kesalinghubungan rantaian bekalan.

“Ia mencerminkan realiti baharu masa kini apabila kemakmuran hari ini dibentuk oleh aliran data dan peralihan tenaga yang mampan.”

Bagi ASEAN, FTA ini menunjukkan kerjasama dengan China boleh berasaskan peraturan dan berorientasikan masa depan.

Cabaran utama Asia termasuk ujian kebergantungan negara terutama dalam bidang teknologi seperti kecerdasan buatan dan automasi.

Anwar menyimpulkan bahawa gangguan ini menandakan era baharu geoekonomi dimana perdagangan, kewangan dan teknologi menjadi titik persaingan. – Bernama