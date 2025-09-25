Malaysia, ASEAN kekal komited kepada perdagangan multilateral dengan EU

KUALA LUMPUR: Malaysia dan ASEAN telah meneguhkan komitmen mereka terhadap perdagangan berasaskan peraturan dan multilateral.

Mereka juga sedang memperkukuh kerjasama lebih erat dengan Kesatuan Eropah dalam usaha memacu kemakmuran sejagat.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan bahawa ASEAN dan Malaysia sentiasa mengalu-alukan kerjasama dengan EU.

Beliau berkata kerjasama ini bertujuan memantapkan dan menyelaraskan perdagangan mengikut perkembangan semasa.

“Dengan berganding bahu membina dunia yang lebih baik, kita boleh berkongsi kemakmuran ke seluruh dunia,“ katanya semasa berucap pada Sidang Kemuncak Peniagaan ASEAN-EU ke-11.

Amir Hamzah berkata pelbagai usaha perdagangan telah dipermudahkan dengan mengutamakan pengukuhan perdagangan antara negara ASEAN.

Antara inovasi utama adalah memudahkan sistem pembayaran tunai dan digital merentasi ASEAN.

“Usaha juga sedang dijalankan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasi peraturan-peraturan dengan matlamat mewujudkan ASEAN yang lebih bersatu dan bersepadu, sekali gus memberikan kestabilan kepada rantau ini,” katanya.

Beliau turut menyatakan bahawa ASEAN dijangka menjadi blok ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.

Sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini, Malaysia komited untuk memacu agenda transformasi ekonomi dengan beberapa keutamaan.

Keutamaan tersebut termasuk mendapatkan mekanisme pembiayaan inovatif dan penyelesaian bagi menyokong inisiatif infrastruktur.

Inisiatif infrastruktur yang disebut merangkumi Grid Kuasa ASEAN dan projek penangkapan serta penyimpanan karbon.

Landskap ekonomi Malaysia menunjukkan daya tahan melalui transformasi berterusan, satu kekuatan yang turut dapat dilihat di seluruh ASEAN.

EU kekal sebagai rakan ekonomi utama Malaysia dan ASEAN, serta rakan dagang keempat terbesar Malaysia.

Jumlah perdagangan dua hala antara Malaysia dan EU berjumlah USD 45.33 billion.

EU juga merupakan destinasi eksport keempat terbesar dan sumber import ketiga terbesar Malaysia.

“Malaysia terus menarik pelaburan langsung asing dari EU, khususnya dalam sektor pembuatan, teknologi hijau dan ekonomi digital.

“Dengan rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-EU yang akan disambung pada November ini, kami menjangkakan peluang baharu dalam perdagangan digital, pemindahan teknologi hijau dan rantaian nilai lestari. Saya optimis perjanjian perdagangan ini akan dapat dimuktamadkan tidak lama lagi,” kata beliau. – Bernama