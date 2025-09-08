Malaysia, ASEAN pertimbang tenaga nuklear sebagai sumber baharu

KUALA LUMPUR: Beberapa negara anggota ASEAN termasuk Malaysia secara asasnya bersetuju untuk menimbangkan penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga baharu pada masa hadapan.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyenaraikan negara jiran yang turut mempertimbangkan pilihan tenaga ini sebagai Singapura, Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan Thailand.

Beliau menekankan keperluan menjamin bekalan tenaga untuk pembangunan ekonomi negara khususnya industri ekonomi digital seperti kecerdasan buatan dan pusat data.

“Kerajaan kini turut mempertimbangkan tenaga nuklear sebagai satu daripada sumber tenaga terjamin,” katanya ketika berucap pada Malam Media Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air.

Fadillah memaklumkan bahawa Mesyuarat Menteri Tenaga Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan baru-baru ini juga memersetujui nuklear sebagai pilihan bagi negara anggota.

Beliau menjelaskan bahawa loji tenaga nuklear generasi kedua dan ketiga telah berkembang baik dari segi teknologi, keselamatan, alam sekitar dan penerimaan masyarakat dunia.

Agensi MyPower di bawah PETRA telah diberi peranan untuk melaksanakan kajian penggunaan tenaga nuklear di Malaysia.

Pelaksanaan tenaga nuklear dijangka mengambil masa antara 10 hingga 15 tahun akan datang berdasarkan kajian yang sedang dijalankan.

Selain penjanaan kuasa, negara juga perlu memfokus kepada sistem grid pintar memandangkan ketidakstabilan tenaga solar dan tenaga boleh baharu.

Kerajaan kini sedang mengkaji penambahbaikan sistem grid untuk kecekapan penyimpanan tenaga, penggunaan tenaga dan pemantauan yang lebih efektif. – Bernama