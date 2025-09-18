Malaysia bangun kota pintar berlandaskan prinsip MADANI - Anwar

KUALA LUMPUR: Malaysia sedang merintis pembangunan kota pintar berlandaskan prinsip-prinsip MADANI melalui transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ikhtiar membangunkan Kota MADANI dan Smart City Kuala Lumpur merupakan tekad kerajaan untuk bersaing dalam bidang ekonomi dan inovasi.

Beliau berkata kota pintar berlandaskan MADANI akan menjadi wahana memperkasakan rakyat dan memperluas akses kepada peluang sedia ada.

“Kota yang benar-benar pintar tidak hanya berlandaskan teknologi semata, tetapi mesti menjadi ruang hidup yang inklusif, lestari dan berbudaya,“ katanya melalui hantaran di Facebook.

Anwar merujuk teori Umran Hadari oleh Ibnu Khaldun yang menegaskan kota sebagai pusat tamadun dalam bukunya ‘Muqaddimah’.

Beliau juga memetik novelis Amerika Syarikat Mark Twain yang mengingatkan kota tidak seharusnya menjadi “hutan konkrit yang tandus budaya”.

Malaysia mesti membangunkan kota canggih secara teknologi tetapi kekal mengakar pada jati diri, nilai dan warisan khazanah bangsa.

Pembangunan kota pintar ini bertujuan memastikan setiap warga menikmati manfaat daripada kemajuan teknologi terkini.

Kerajaan komited menegakkan keadilan sosial, kelestarian alam dan maruah nasional melalui inisiatif pembandaran ini.

Transformasi digital dan AI merupakan gagasan masa depan yang kini menjadi realiti dalam perancangan pembangunan negara. – Bernama