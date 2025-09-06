Malaysia dan Belanda jalin kerjasama strategik industri semikonduktor

KUALA LUMPUR: Malaysia menandatangani Memorandum Kerjasama dengan Belanda bagi menjalin kerjasama strategik dalam industri semikonduktor.

Perjanjian itu dimeterai oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz bersama Menteri Hal Ehwal Ekonomi Belanda Vincent Karremans di The Hague.

Kerjasama ini bertujuan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab global dalam sektor semikonduktor.

Menerusi MoC ini, Malaysia akan memanfaatkan kepakaran Belanda dalam pembuatan cip termaju untuk meningkatkan rantaian nilai tempatan.

Tumpuan khusus diberikan kepada pemasangan, pengujian, dan pembungkusan komponen semikonduktor.

Kerjasama dua hala ini akan membina ekosistem semikonduktor yang berdaya tahan untuk manfaat kedua-dua negara.

Inisiatif ini selaras dengan Strategi Semikonduktor Kebangsaan Malaysia yang bermatlamat menarik pelaburan RM500 billion.

Strategi tersebut juga bertujuan melahirkan syarikat tempatan bernilai tinggi dan melatih 60,000 jurutera menjelang 2030.

Platform berstruktur MoC akan memudahkan Dialog Semikonduktor Dua Hala Tahunan antara kedua negara.

Kerjasama ini menekankan kepentingan mempelbagaikan rantaian bekalan global dalam industri semikonduktor.

Ia memastikan kedua-dua negara kekal berdaya saing menghadapi perubahan teknologi pesat dan dinamik pasaran.

Pertukaran maklumat mengenai dasar industri dan arah aliran pasaran akan dipertingkatkan melalui kerjasama ini.

Penyelarasan dalam pembangunan bakat, penyelidikan dan pembangunan serta perkongsian teknologi turut menjadi fokus.

Inisiatif ini dijangka memberikan impak positif kepada ekonomi global melalui kerjasama strategik dua hala. – Bernama