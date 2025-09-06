Malaysia dan Indonesia bincang isu telekomunikasi di Pulau Sebatik

LAHAD DATU: Malaysia dan Indonesia akan membincangkan isu telekomunikasi yang melibatkan kedua-dua negara dalam mesyuarat kerjasama yang bakal diadakan tidak lama lagi.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil memaklumkan mesyuarat tersebut dijadualkan berlangsung di Kota Kinabalu dalam tempoh dua minggu akan datang.

Beliau menjelaskan mesyuarat itu akan melibatkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama agensi rakan sejawat dari Indonesia.

Perbincangan akan memfokuskan isu telekomunikasi yang berlaku di kawasan Pulau Sebatik, Tawau berdasarkan aduan yang diterima daripada penduduk setempat.

Fahmi menyatakan masalah yang dibangkitkan termasuk limpahan isyarat telekomunikasi dari negara jiran dan beberapa isu berkaitan spektrum.

MCMC akan meneliti perkara ini dengan cadangan awal melibatkan pemasangan repeater yang akan dilaksanakan dalam bulan ini.

Beliau mengakui penyelesaian repeater hanya bersifat sementara dan belum mencukupi untuk menangani masalah sepenuhnya.

Mengenai liputan Internet di Sabah, Fahmi memaklumkan ia telah mencapai 95.30% di kawasan berpenduduk.

Liputan dijangka meningkat melalui pelaksanaan inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara yang banyak menara akan siap pada hujung tahun ini.

Purata liputan Internet di kawasan berpenduduk di seluruh negara dijangka mencecah 98.6% selepas selesainya projek tersebut.

Fahmi mengarahkan JENDELA fasa dua menggunakan pelbagai teknologi bersesuaian mengikut kawasan untuk mencapai liputan 100%.

Pendekatan ini diambil memandangkan pembinaan menara biasa mempunyai kos tinggi dan isu tanah yang memakan masa.

Beliau berkata demikian selepas program Sembang Santai Komuniti MADANI di Kampung Cocos yang turut dihadiri ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah jabatan penerangan. – Bernama