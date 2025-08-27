Malaysia kaji nuklear, angin dan gas dalam rundingan peralihan tenaga Korea

BUSAN: Malaysia sedang mengkaji amalan terbaik serta keupayaan tenaga bersih dan loji jana kuasa, termasuk tenaga nuklear dan turbin angin untuk memenuhi keperluan negara.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan ini selaras dengan perancangan Malaysia untuk menambah 8,000 megawatt kapasiti penjanaan gas yang cekap menjelang 2030.

Beliau berkata lawatan ke syarikat asing memberi peluang untuk menilai keupayaan mereka dalam pembuatan turbin dan berunding mengenai sokongan pembinaan loji jana kuasa.

“Kami berharap mereka dapat membantu berikutan mendapatkan turbin agak mencabar,” katanya kepada pemberita selepas melawat Doosan Enerbility.

Di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara, kerajaan telah menetapkan sasaran sebanyak 70% kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050.

Pencapaian sasaran ini memerlukan pelaburan sekurang-kurangnya 637 billion ringgit untuk menaik taraf grid dan memasang kapasiti tenaga boleh baharu.

Fadillah menegaskan bahawa Doosan Enerbility komited untuk mencari cara membantu Malaysia mempercepat pembinaan loji jana kuasa.

“Cabaran yang kami hadapi sekarang ialah jika kami menunggu untuk mendapatkan turbin, paling awal ialah selepas 2029,” katanya.

Lawatan kerja termasuk ke Korea Hydro and Nuclear Power yang mengendalikan loji nuklear dan hidroelektrik besar di Korea Selatan.

KHNP membekalkan kira-kira 31.56% tenaga elektrik negara itu melalui operasi loji tenaga nuklear dan hidroelektrik.

Tapak Tenaga Nuklear Saeul menempatkan empat reaktor Advanced Power Reactor berkapasiti 1,400 Megawatt dengan dua unit sudah beroperasi secara komersial.

APR1400 ialah model loji tenaga nuklear generasi akan datang Korea Selatan yang menawarkan keselamatan dan kecekapan ekonomi bertaraf dunia.

Model yang sama telah dieksport ke Emiriah Arab Bersatu untuk Loji Tenaga Nuklear Barakah. – Bernama