Malaysia mampu jadi hab global penyelesaian pertikaian alternatif

KUALA LUMPUR: Aspirasi Malaysia untuk menjadi hab global yang berkecuali dan berwibawa bagi penyelesaian pertikaian alternatif (ADR) kini boleh dicapai sebagai realiti.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan kesediaan negara disokong lokasi strategik di tengah-tengah ASEAN dan keunggulan sistem perundangan.

Beliau menegaskan kedudukan Malaysia di koridor perdagangan tersibuk dunia memberikan kelebihan merapatkan hubungan antara Timur dengan Barat.

“Badan kehakiman kita yang menyokong timbang tara, pembaharuan undang-undang kukuh dan komuniti profesional berbilang budaya menjadi asas keberkecualian dan kepercayaan,“ katanya.

Fadillah memuji Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said atas visi memacu transformasi undang-undang negara.

Beliau berucap pada majlis pelancaran Minggu ADR Asia 2025 yang dihadiri Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi dan Peguam Negara Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar.

Fadillah melancarkan “Asian International Arbitration Centre’s Suite of Rules 2026” sempena Minggu ADR Asia 2025.

Pelancaran itu menandakan pencapaian penting ke arah memperkukuh rangka kerja ADR negara.

“Penubuhan Mahkamah Timbang Tara dan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC) menandakan bab baharu dalam kebebasan institusi dan amalan terbaik global,“ katanya.

Beliau menekankan ADR menawarkan laluan dialog terhadap perselisihan dalam dunia yang sering diwarnai konflik.

“Nilai ini mencerminkan teras visi Malaysia MADANI iaitu keterangkuman, belas ihsan dan tanggungjawab bersama,“ ujarnya.

Fadillah menyatakan Asia dan peringkat global menyaksikan transformasi besar dalam cara pertikaian diselesaikan.

Beliau menekankan Akta Timbang Tara (Pindaan) 2024 dan Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (Pindaan) 2024.

Pembaharuan institusi AIAC mewakili lonjakan besar dalam memodenkan rangka kerja penyelesaian pertikaian di Malaysia.

“Perkara ini merupakan pembaharuan transformasi yang meletakkan Malaysia di barisan hadapan landskap ADR global,“ katanya. – Bernama