Malaysia minat tingkat kerjasama semikonduktor dengan India

KUALA LUMPUR: Malaysia dan India mempunyai potensi besar untuk bekerjasama terutama dalam sektor semikonduktor yang menawarkan banyak peluang perkongsian.

Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liew Chin Tong menyatakan Malaysia berhasrat menjadi sebahagian daripada perkembangan semikonduktor India.

Beliau berkata ekosistem kedua-dua negara yang saling melengkapi berpotensi menjadi elemen tambahan menarik dalam hubungan perdagangan.

“Saya yakin terdapat potensi luas untuk Malaysia dan India berkolaborasi terutama dalam sektor semikonduktor yang mempunyai banyak bidang kerjasama.”

“Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia BN Reddy sedang giat berusaha untuk memeterai memorandum kerjasama berkaitan semikonduktor.”

Liew menekankan bahawa ASEAN perlu mendalami negara besar seperti India, China dan Amerika Syarikat.

Beliau menegaskan ASEAN perlu terlibat bukan sahaja di peringkat negara malah di peringkat negeri di negara-negara berkenaan.

“Sebagai contoh, Gujarat mempunyai lebih 60 juta penduduk, Uttar Pradesh mempunyai 241 juta manakala penduduk Malaysia berjumlah 34 juta.”

“Kita membincangkan mengenai skala yang jauh berbeza; skala penduduk di peringkat negeri di India sangat besar.”

“Sehubungan itu, ASEAN perlu mengadakan libat urus di semua peringkat dan mewujudkan hubungan antara rakyat di peringkat negara dan negeri.”

“Kita perlu berusaha untuk mendalami 28 negeri dan lapan wilayah kesatuan India.”

Beliau berkata ASEAN dan India perlu membina hubungan yang menyeluruh supaya tidak mudah terpengaruh dengan tekanan.

Hubungan komprehensif ini akan mengelak kecenderungan untuk melihat dunia hanya dalam kerangka dua kuasa besar.

“Hubungan ASEAN dan India akan berkembang, tetapi saya berpendapat kita perlu memberi penekanan khusus kepada aspek seperti membina keamanan.”

“Kita juga perlu fokus kepada pembangunan insan, mewujudkan golongan kelas pertengahan yang kukuh dan memajukan teknologi secara bersama.” – Bernama