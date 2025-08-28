Malaysia negara ke-16 dunia miliki perundangan sektor ekonomi gig

KUALA LUMPUR: Malaysia menjadi antara negara terawal di dunia yang mempunyai perundangan khas bagi sektor ekonomi gig selepas Rang Undang-undang (RUU) Pekerja Gig 2025 diluluskan Dewan Rakyat hari ini.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim menyatakan “Kita negara ke-16 di dunia yang ada perundangan seumpama ini, maknanya kita terkehadapan dalam memperkasakan sektor ini.”

Beliau menekankan bahawa “Pastinya perkara ini akan memberikan keyakinan kepada para pelabur luar kerana kita menghormati amalan perburuhan dengan piawaian antarabangsa.”

Kementerian Sumber Manusia akan mengadakan siri jelajah di seluruh negara untuk bertemu dengan pihak berkepentingan supaya mereka memahami serta mematuhi kerangka perundangan tersebut.

Isu ketidaktentuan kadar upah dan bayaran dalam kalangan pekerja ekonomi gig akan ditangani menerusi penubuhan sebuah Majlis Perundingan Tripartite.

Majlis itu akan melibatkan tiga pihak utama iaitu wakil pekerja gig, wakil penyedia platform atau majikan dan wakil kerajaan sebagai platform untuk perbincangan kadar upah secara bersama.

Sim menjelaskan “Dalam majlis perundingan ini, bukan kerajaan dan syarikat yang tentukan kadar ataupun formula seperti sekarang, tetapi pekerja dengan majikan sama-sama duduk dalam (satu) platform.”

Pendekatan ini penting kerana pekerja gig ketika ini tidak mempunyai sebarang saluran sah untuk merunding kadar bayaran atau gaji mereka secara langsung.

RUU itu akan memastikan pekerja gig dilindungi daripada tindakan penamatan, penggantungan atau penyahaktifan sewenang-wenangnya oleh entiti kontrak seperti syarikat penyedia platform.

Mengenai status pekerja gig, Sim berkata mereka kekal sebagai pekerja bebas (freelancer) dan berhak untuk membuat pilihan kerja.

Situasi ini berbeza dengan status pekerja tradisional di bawah Akta Kerja 1955 dengan pekerja gig bersifat contract for service (pekerja sambilan/kontrak) dan bukan contract of service (pekerja tetap).

RUU Pekerja Gig 2025 bertujuan membela nasib 1.2 juta pekerja gig di negara ini yang mempunyai empat komponen asas melibatkan definisi pekerja gig, mekanisme kilanan, isu kadar bayaran dan keselamatan sosial. – Bernama