Malaysia perhebat usaha diplomatik bebaskan aktivis GSF ditahan Israel

KUALA LUMPUR: Penahanan 23 rakyat Malaysia oleh tentera Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza mencetuskan reaksi pantas kerajaan Malaysia.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim segera mengadakan rundingan dengan pemimpin Turkiye, Mesir dan Arab Saudi bagi memastikan pembebasan segera sukarelawan.

Anwar juga merancang perbualan langsung dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio untuk menuntut campur tangan Washington.

Beliau menegaskan Malaysia tidak akan berdiam diri terhadap tindakan Israel menahan aktivis antarabangsa dan menghalang bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara Datuk Dr Sani Araby mengesahkan komunikasi terputus dengan aktivis pada 4.25 petang.

Pasukan perundangan Malaysia di Jordan berada dalam keadaan siap siaga untuk menjadi wakil dalam proses soal siasat.

Antara rakyat Malaysia yang ditahan termasuk penyanyi Heliza Helmi, adiknya Nur Hazwani Afiqah, dan penyanyi Zizi Kirana.

Turut ditahan ialah pempengaruh Nurul Hidayah Mohd Amin atau Ardell Aryana serta aktivis lain dari pelbagai kapal.

GSF disertai lebih 500 aktivis dari 44 negara sebagai simbol solidariti dan usaha memecahkan sekatan Israel.

Misi kemanusiaan itu turut disertai tokoh antarabangsa seperti aktivis iklim Greta Thunberg dan pelakon Hollywood Susan Sarandon.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata pendekatan diplomatik paling sesuai untuk menangani isu penahanan.

Beliau menegaskan pendekatan ketenteraan tidak boleh menjadi pilihan kerana mengancam keselamatan sukarelawan.

Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, menjadikan rundingan melalui pihak ketiga amat penting.

Ribuan rakyat Malaysia berhimpun secara aman dalam Himpunan Sumud Flotilla di hadapan Kedutaan AS.

Lebih 5,000 peserta menyerahkan memorandum tiga tuntutan utama kepada wakil kedutaan.

Memorandum menuntut pembebasan segera semua aktivis GSF dan desakan agar Israel benarkan kapal bantuan memasuki Gaza.

Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata himpunan buktikan isu Palestin merentasi batas politik.

Beberapa negeri termasuk Perak dan Kelantan turut berhimpun dengan misi menyokong perjuangan aktivis GSF.

Beberapa masjid dan surau seluruh negara mengadakan solat hajat dan bacaan Qunut Nazilah sebagai solidariti.

Anadolu Ajansi melaporkan aktivis antarabangsa yang ditahan akan dihantar pulang ke Eropah.

Sekurang-kurangnya 317 aktivis daripada 21 kapal telah ditahan oleh tentera Israel berdasarkan data penjejak flotila. – Bernama