Malaysia raih RM3.29 bilion pelaburan AI, sasarkan sumbangan KDNK 25.5%

KUALA LUMPUR: Malaysia berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah RM3.29 bilion bagi sektor kecerdasan buatan (AI) di bawah inisiatif Malaysia Digital bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini yang berpotensi mewujudkan kira-kira 6,920 peluang pekerjaan.

Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata pencapaian itu menunjukkan keyakinan pelabur terhadap potensi Malaysia sebagai hab AI serantau, sekali gus memperkukuh kedudukan negara dalam ekosistem digital global.

Sumbangan AI dan teknologi kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2023 adalah 23.5 peratus dan kerajaan menyasarkan peningkatannya kepada 25.5 peratus menjelang akhir 2025.

“Saya yakin sasaran ini boleh dicapai berdasarkan perkembangan positif dalam pelaburan, pembangunan bakat serta pelaksanaan pelbagai kes penggunaan AI merentasi sektor,” katanya di persidangan Dewan Rakyat di sini, hari ini.

Beliau menjawab soalan Datuk Wira Dr Ku Abd Rahman Ku Ismail (PN-Kubang Pasu) mengenai kemajuan dicapai oleh Pejabat AI Kebangsaan (NAIO) setakat ini serta sumbangan terhadap pembangunan AI.

Menjelaskan selanjutnya, Gobind berkata pencapaian ini juga selaras dengan usaha kerajaan membangunkan Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026–2030 yang berteraskan data, bakat dan infrastruktur bagi memastikan manfaat teknologi dapat dimaksimumkan untuk ekonomi dan rakyat. – Bernama