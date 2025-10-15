Malaysia sedia hantar satu batalion ATM ke Gaza jika dipilih PBB

PETALING JAYA: Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin sekali lagi mengulangi Malaysia bersedia menghantar satu batalion Angkatan Tentera Malaysia ke Gaza sekiranya dipilih oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menjalankan misi pengaman di wilayah bergolak itu.

Beliau berkata satu batalion ATM telah didaftarkan lebih awal bagi tujuan itu dan Malaysia kini menunggu keputusan Majlis Keselamatan PBB berhubung penghantaran pasukan pengaman ke Gaza.

Mohamed Khaled menyatakan kesediaan Malaysia untuk membantu telah dinyatakan semasa beliau menyertai mesyuarat menteri-menteri negara yang mempunyai pasukan pengaman.

Beliau menegaskan Malaysia menunggu pertemuan Majlis Keselamatan PBB untuk membuat keputusan sebelum sebarang penghantaran dilaksanakan.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Pelan Transformasi Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera 2026-2035 di sini hari ini.

Mohamed Khaled menjelaskan batalion yang disediakan itu tidak melibatkan kontinjen Malaysia yang sedang berkhidmat di Lubnan ketika ini.

Beliau menekankan Malaysia mempunyai batalion lain yang bersedia untuk dihantar ke Gaza.

Pada masa sama, beliau berkata soal kos untuk menghantar pasukan ATM menyertai misi pengaman itu tidak menjadi keutamaan pada masa ini.

Perkara yang lebih penting adalah hasrat Malaysia untuk membantu rakyat Palestin yang sedang menderita akibat konflik berpanjangan.

Mohamed Khaled menegaskan Malaysia sentiasa berpegang teguh terhadap prinsip kemanusiaan sejagat yang menjadi dasar utama negara dalam menyokong perjuangan rakyat Palestin. – Bernama