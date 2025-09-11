Malaysia sedia memimpin ekonomi kewangan Islam-halal bersepadu global

KUALA LUMPUR: Malaysia bersedia memimpin usaha membangunkan ekonomi kewangan Islam-halal bersepadu yang akan menjana pertumbuhan dan kemakmuran inklusif untuk masyarakat global.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa rangka kerja tadbir urus negara yang kukuh terus memberi keyakinan dan kestabilan kepada sektor kewangan Islam.

Beliau menyatakan bahawa Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 menyediakan kejelasan, perlindungan dan kredibiliti kepada pelabur dan pengguna industri ini.

Kredibiliti Malaysia dalam kewangan Islam diperkukuh melalui langkah penguatkuasaan tegas dengan penalti sehingga RM25 juta dan hukuman penjara lapan tahun bagi sebarang pelanggaran.

Ahmad Zahid menggariskan tiga keutamaan strategik untuk memperkukuh peranan Malaysia dalam ekosistem kewangan Islam-halal global.

Keutamaan pertama adalah menjadikan pembiayaan halal sebagai pemacu pertumbuhan merentas sektor strategik seperti makanan, penjagaan kesihatan, pelancongan dan teknologi.

Keutamaan kedua mempercepat pembangunan modal insan dengan melahirkan juruaudit, eksekutif dan profesional halal yang menjunjung piawaian integriti bertaraf global.

Keutamaan ketiga mengesahkan semula peranan Malaysia sebagai penentu piawaian global melalui platform seperti Forum Ekonomi Islam Sedunia dan Forum Kewangan Islam Global.

Visi Malaysia adalah meningkatkan makna pensijilan halal melebihi sekuriti makanan dan pematuhan agama kepada merangkumi kesahihan kekayaan di sebaliknya.

Konsep halal harus merangkumi bukan sahaja apa yang dimakan tetapi integriti bagaimana ia dihasilkan, dibiayai dan dihidangkan kepada pengguna.

Ini merupakan visi sebenar bagi ekonomi halal yang holistik dan murni dari segi isi dan semangat pelaksanaannya.

Sidang Kemuncak Kewangan Islam Global 2025 meraikan pencapaian individu, institusi dan kerajaan dalam mempromosi perbankan dan kewangan Islam.

Acara tahunan ini memastikan komitmen berterusan terhadap tanggungjawab sosial dalam pembangunan kewangan Islam global. – Bernama