Malaysia sokong Deklarasi Istanbul sifar sisa perkukuh komitmen global

ISTANBUL: Malaysia menegaskan sokongan penuh dan pengesahan terhadap Deklarasi Istanbul mengenai Sifar Sisa.

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming menyatakan komitmen negara untuk memajukan pengurusan sisa lestari dan amalan ekonomi kitaran.

Beliau berkata Malaysia berdiri seiring dengan kerajaan Turkiye dan 104 negara anggota dalam mempromosikan sifar sisa sebagai tanggungjawab global.

“Malaysia menyokong dan mengesahkan Deklarasi Istanbul mengenai Sifar Sisa, yang menyeru momentum politik dikekalkan,” katanya pada Sesi Meja Bulat Peringkat Menteri Forum Sifar Sisa Global 2025.

Nga menekankan deklarasi ini menggesa semua negara memastikan akses saksama terhadap pengurusan sisa dan perkhidmatan bandar asas.

Tindakan Malaysia mencerminkan aspirasi antarabangsa seperti Pelan Tindakan Ekonomi Kitaran 2025-2035.

Pelan tersebut menyediakan hala tuju strategik bagi pengurusan sisa mampan menerusi lima tonggak utama.

Pencapaian Malaysia termasuk penutupan lebih 2,000 tapak pelupusan sampah haram.

Negara ini juga mencapai liputan 100 peratus bagi kutipan sisa bandar dan pengalihan lebih 22,000 tan bahan kitar semula.

“Kami memuji kepimpinan kerajaan Turkiye dan Zero Waste Foundation, di bawah naungan Wanita Pertama Turkiye Emine Erdogan,” tambah Nga.

Forum Sifar Sisa Global 2025 bertemakan Zero Waste in Action: People, Places, Progress berlangsung dari 17 hingga 19 Oktober.

Deklarasi Istanbul mengenai Sifar Sisa 2025 diterima pakai oleh menteri dan delegasi dari lebih 100 negara.

Dokumen itu menegaskan semula prinsip Resolusi Perhimpunan Agung PBB tentang Mempromosikan Inisiatif Sifar Sisa.

Deklarasi menyeru negara anggota mengekalkan momentum politik global dalam memperkasakan gerakan sifar sisa.

Ia juga menetapkan pusat tumpuan nasional untuk menyelaras dengan Zero Waste Foundation Turkiye.

Dokumen itu turut menggesa penyepaduan prinsip sifar sisa dalam tindakan iklim.

Kerjasama dengan sektor swasta dan institusi pelbagai hala seperti PBB dan Bank Dunia turut digalakkan. – Bernama