Presiden Mesir jemput Anwar hadiri Persidangan Pembangunan Semula Gaza

KUALA LUMPUR: Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah menyampaikan jemputan rasmi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadiri Persidangan Pembangunan Semula Gaza yang akan berlangsung di Mesir.

Jemputan tersebut disampaikan menerusi perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin petang semalam sebagai sebahagian daripada usaha bersama memperkukuh sokongan antarabangsa terhadap pemulihan Gaza.

Anwar berkata beliau menerima perkembangan terkini mengenai Pelan Damai Gaza semasa perbualan telefon tersebut.

Presiden El-Sisi memaklumkan bahawa tumpuan kini diberikan kepada usaha mengenal pasti serta membawa keluar mayat tebusan rakyat Israel dari Gaza.

Tindakan ini bertujuan memastikan rejim Zionis tidak mempunyai sebarang alasan untuk melengah atau menggagalkan proses damai yang sedang diusahakan.

Beliau turut memaklumkan mengenai pelaksanaan fasa kedua pelan tersebut iaitu pembinaan semula Gaza serta keperluan melindungi Tebing Barat.

Pelaksanaan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penubuhan Pasukan Penstabilan Antarabangsa juga turut dibincangkan dalam perbualan tersebut.

El-Sisi turut menyatakan harapan agar kunjungan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Malaysia sempena Sidang Kemuncak ASEAN minggu depan membawa hasil yang positif.

Peranan Amerika Syarikat dianggap amat penting dalam menjamin keamanan berkekalan di Gaza menurut pandangan kedua-dua pemimpin.

Kedua-dua pemimpin juga bersependapat mengenai keperluan untuk terus mempertahankan keamanan dan memperkukuh agenda kemanusiaan.

Mereka menekankan pentingnya menyelaras pelaksanaan misi bantuan bagi rakyat Palestin yang masih berdepan penderitaan berpanjangan.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 bertemakan “Keterangkuman dan Kemampanan” dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober ini.

Acara tersebut akan disertai oleh pemimpin tertinggi 10 negara anggota ASEAN serta rakan dialog utama termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun dan India. – Bernama