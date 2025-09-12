Malaysia tandatangan Perjanjian BBNJ lindungi biodiversiti marin PBB

PUTRAJAYA: Malaysia secara rasmi menandatangani Perjanjian BBNJ di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pemuliharaan dan Penggunaan Mampan Kepelbagaian Biologi Marin di Kawasan Luar Bidang Kuasa Negara pada 3 September lalu.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan perjanjian ini merupakan pencapaian bersejarah dalam usaha global melindungi alam sekitar marin.

Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Dr Ahmad Faisal Muhamad menandatangani perjanjian tersebut bagi pihak Malaysia di ibu pejabat PBB di New York.

Perjanjian BBNJ merupakan instrumen mengikat secara sah di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut PBB yang memastikan pemuliharaan jangka panjang biodiversiti marin.

Ia bertujuan mencapai kerjasama antarabangsa lebih erat, pembangunan keupayaan, penilaian impak alam sekitar dan akses adil kepada sumber genetik marin.

Tandatangan Malaysia merupakan langkah pertama sebelum proses ratifikasi perjanjian dilaksanakan.

Keputusan ini membuktikan komitmen teguh Malaysia terhadap prinsip multilateralisme dan kedaulatan undang-undang dalam tadbir urus laut.

Malaysia juga menyokong Agenda Pembangunan Mampan 2030 khususnya Matlamat 14: Kehidupan Di Bawah Air.

Sebagai negara maritim dan anggota PBB, Malaysia mengiktiraf kepentingan kritikal memelihara kesihatan dan daya tahan lautan untuk generasi masa depan.

Malaysia akan terus terlibat secara konstruktif dalam kerja-kerja persediaan ke arah pelaksanaan Perjanjian BBNJ dan menjalankan proses domestik untuk pengesahan. – Bernama