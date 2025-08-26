Malaysia teguh sokong Palestin di mesyuarat OIC kecam Israel

KUALA LUMPUR: Malaysia menegaskan semula sokongan tidak berbelah bahaginya terhadap perjuangan Palestin dalam Mesyuarat Luar Biasa Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Jeddah.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan mengecam sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk mengambil alih Gaza secara ketenteraan dengan tujuan menjajah wilayah Palestin secara kekal.

Beliau mengetengahkan krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Gaza di mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan kebuluran secara rasmi.

Mohamad menekankan keperluan mendesak untuk menangani peningkatan angka korban dan penderitaan orang awam di wilayah tersebut.

Beliau menggesa negara anggota OIC agar terus lantang bersuara dan bertindak tegas bagi mencapai keamanan dan keadilan untuk Palestin.

Mesyuarat OIC itu diadakan bagi membincangkan pencerobohan berterusan Israel terhadap rakyat Palestin serta mekanisme menghentikan genosid.

Mesyuarat tersebut juga membincangkan rancangan Israel untuk mengukuhkan lagi pendudukan dan kawalan sepenuhnya ke atas Semenanjung Gaza.

Mesyuarat itu menerima pakai resolusi yang mengecam pencerobohan berterusan Israel di Gaza sebagai genosid, pembersihan etnik dan jenayah terhadap kemanusiaan.

Resolusi tersebut menolak rancangan Israel untuk mengenakan pendudukan penuh dan kawalan ketenteraan ke atas Gaza.

Resolusi itu menegaskan bahawa tindakan Israel mengancam keamanan serantau dan antarabangsa serta melanggar undang-undang antarabangsa.

Mesyuarat itu menuntut gencatan senjata segera dan penamatan sekatan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Majlis itu menggesa Majlis Keselamatan PBB untuk mengadakan sesi khas mengenai situasi di Palestin.

Resolusi tersebut mendesak supaya pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan melalui Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa.

Ia menggesa negara-negara untuk mengenakan sekatan dan menggantung bekalan senjata kepada Israel.

Resolusi itu mengulangi sokongan terhadap penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan pra-1967 dengan Baitulmuqaddis Timur sebagai ibu negara Palestin.

Ia menolak rancangan pemindahan paksa dan mengecam serangan ke atas tapak suci serta wartawan di wilayah tersebut.

Resolusi tersebut menekankan keperluan untuk pengiktirafan antarabangsa terhadap Negara Palestin.

Ia menggesa tindakan diplomatik dan perundangan yang diselaraskan untuk menamatkan kekebalan Israel.

Mohamad turut mengadakan perbincangan dua hala dengan rakan sejawat dari Algeria, Mesir, Iran, Kuwait, Pakistan dan Qatar.

Perbincangan tersebut memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama dua hala dan situasi semasa di Palestin. – Bernama