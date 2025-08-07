Malaysia terus jadi pengantara konflik Thailand-Kemboja

KUALA LUMPUR: Semua pemimpin negara anggota ASEAN bersetuju supaya Malaysia terus memainkan peranan sebagai pengantara dalam menyelesaikan konflik sempadan antara Thailand dan Kemboja.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi semua pemimpin ASEAN sebelum menerima kunjungan hormat delegasi Thailand dan Kemboja.

Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) Luar Biasa diadakan di Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia.

Saifuddin Nasution berkata semua pemimpin ASEAN menyokong peranan Malaysia dalam konflik melibatkan dua negara jiran itu.

“Mekanisme bilateral yang dibuat sekarang adalah memadai buat masa ini, dan akan ada pusingan seterusnya selepas mesyuarat hari ini,“ katanya.

Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Mohd Nizam Jaffar turut hadir.

Saifuddin Nasution berkata Malaysia menghargai kesungguhan pemimpin Kemboja dan Thailand dalam mencari penyelesaian.

“Delegasi kedua-dua negara mengamalkan prinsip ASEAN iaitu perundingan berteraskan kepercayaan dan rasa hormat,“ katanya.

Mesyuarat hari ini mencerminkan persefahaman bahawa gencatan senjata bukan sekadar jeda tetapi janji melindungi nyawa.

“Janji itu mesti dihormati menerusi komitmen, pemantauan berkesan, dan keazaman politik ikhlas,“ katanya.

Beliau berkata ASEAN percaya dalam menyelesaikan pertikaian melalui konsensus tanpa konfrontasi.

“Semangat ASEAN membimbing kami hari ini dan akan terus membimbing pada masa depan,“ katanya.

Malaysia sebagai tuan rumah bersedia menawarkan bantuan untuk memudahkan perbincangan dan membina keyakinan.

Thailand dan Kemboja bersetuju mematuhi gencatan senjata di sepanjang sempadan bersama.

Kedua-dua pihak akan mengekalkan kedudukan tentera semasa dan mengelak tambahan anggota.

Minit Mesyuarat yang Dipersetujui menyatakan kedua-dua pihak mesti elak tembakan tanpa provokasi.

Mesyuarat GBC dipengerusikan bersama Timbalan Perdana Menteri Kemboja Jeneral Tea Seiha dan Pemangku Menteri Pertahanan Thailand Jeneral Nattaphon Narkphanit.

Turut hadir sebagai pemerhati ialah Duta Besar Amerika Syarikat dan China ke Malaysia. – Bernama