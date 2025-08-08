Malaysia tonjol kepimpinan tegas ASEAN selesaikan krisis serantau

CYBERJAYA: ASEAN membuktikan keupayaan bertindak tegas di bawah kepimpinan Malaysia, menurut Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan.

Beliau memuji langkah berani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelesaikan pertikaian sempadan Thailand-Kemboja.

Inisiatif itu berjaya membawa kepada persetujuan gencatan senjata dan penempatan pasukan pemantau ASEAN.

“Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN menganjurkan pertemuan di Putrajaya untuk memeterai perjanjian gencatan senjata,“ jelas Mohamad.

Beliau mengucapkan penghargaan kepada Anwar kerana mempertemukan pemimpin Thailand dan Kemboja.

Ucapan itu disampaikan pada sambutan Hari ASEAN ke-58 yang dirasmikan oleh Anwar di Cyberjaya.

Turut hadir Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing dan Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut menyertai majlis tersebut. - Bernama