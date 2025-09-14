Mangsa bunuh Guar Chempedak ditikam, ditetak 28 kali, polis dedah motif cemburu

ALOR SETAR: Mangsa lelaki dan wanita yang dibunuh di Taman Nona, Guar Chempedak pada Khamis lepas mengalami sejumlah 28 kesan tikaman dan tetakan di seluruh badan mereka.

Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Baderulhisham Baharudin, mendedahkan bahawa bedah siasat di unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah mendapati wanita berusia 28 tahun mati akibat tikaman di dada manakala lelaki berusia 30 tahun mati akibat tikaman di leher.

Beliau menyatakan bahawa polis percaya motif kejadian ini berpunca daripada perasaan cemburu berdasarkan taburan kecederaan pada kedua-dua mangsa.

Wanita tersebut mengalami 20 kecederaan di bahagian dada, leher, lengan dan kaki akibat tikaman dan tetakan manakala lelaki mengalami lapan kecederaan di dada, leher dan belakang badan.

Polis merampas sebilah pisau yang dibeli suspek di sebuah kedai dan dipercayai digunakan dalam serangan sebelum dibuang dalam semak di Sungai Petani.

Suspek berusia 29 tahun itu pernah disiasat di bawah Seksyen 323/427 Kanun Keseksaan kerana cuba melanggar mangsa lelaki sebelum ini dan kini direman selama enam hari sehingga 17 September.

Dalam perkembangan berasingan, polis berjaya menyelesaikan 31 kes kecurian kabel telekomunikasi di Kota Setar, Kubang Pasu, Yan, Padang Terap serta Arau dan Padang Besar dengan penahanan sembilan lelaki dan seorang wanita.

Kesemua suspek termasuk seorang juruteknik dan pemilik pusat besi buruk mengaku terlibat dalam kecurian selepas laporan mengenai kecurian kabel di Jalan Putra pada 24 Ogos lalu.

Dua suspek bekas subkontraktor menyamar sebagai juruteknik dengan memakai pakaian seragam keselamatan dan menggunakan kunci salinan untuk memasuki kawasan stesen kecil.

Kabel yang dicuri dileburkan dan dijual kepada pemilik pusat besi buruk pada harga RM25 hingga RM35 sekilogram dengan anggaran kerugian syarikat mencecah RM50,000 manakala rampasan bernilai RM15,000.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 379/431 Kanun Keseksaan manakala polis juga menahan enam lelaki dipercayai ahli tiga kumpulan pencuri motosikal dan menyelesaikan 10 kes kecurian motosikal serta komponen di daerah Kota Setar.

Polis merampas sebuah motosikal curi, dua rangka motosikal, beberapa komponen motosikal termasuk rangka motosikal yang telah dipotong, enjin dan rim.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 379A dan 379A(1) Kanun Keseksaan. – Bernama