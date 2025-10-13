Sivasangari mara ke suku akhir Terbuka Silicon Valley

KUALA LUMPUR: Pemain skuasy wanita negara S. Sivasangari berjaya mara ke pusingan suku akhir kejohanan Terbuka Silicon Valley di Redwood City, Amerika Syarikat.

Beliau mencapai kejayaan tersebut selepas menewaskan wakil Mesir Kenzy Ayman dalam perlawanan hari ini.

Pilihan ketiga kejohanan itu menunjukkan prestasi cemerlang dengan menang straight set 11-4, 11-9, 11-8.

Perlawanan tersebut berlangsung di SquashZone dan hanya mengambil masa 23 minit untuk diselesaikan.

Sivasangari kini dijadualkan berdepan dengan wakil tuan rumah Amanda Sobhy dalam perlawanan suku akhir.

Perlawanan tersebut akan menentukan siapa yang layak ke peringkat separuh akhir kejohanan.

Amanda Sobhy sendiri mara ke suku akhir selepas mengatasi cabaran wakil Mesir Nour Aboullmakarim.

Beliau berjaya menang dengan keputusan 11-4, 11-4, 11-3 dalam tempoh 21 minit.

Sementara itu, kempen Rachel Arnold dalam kejohanan ini telah tamat selepas tewas kepada pilihan keempat.

Rachel tewas kepada Georgina Kennedy dari England dengan keputusan 11-6, 4-11, 11-9, 8-11, 9-11.

Kekalahan tersebut menamatkan penyertaannya dalam kejohanan Terbuka Silicon Valley kali ini. – Bernama