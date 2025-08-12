MCMC tingkatkan kesedaran jenayah siber melalui kempen internet selamat

LABUAN: Penipuan perbankan dalam talian kini mengatasi jenayah kecil lain sebagai isu utama di pulau bebas cukai ini.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menyatakan kebimbangan terhadap peningkatan kes jenayah siber.

Pengarah MCMC Wilayah Persekutuan Faisal Hamdi Mohammed Ghouth berkata kempen kesedaran akan dipergiat.

Tujuan kempen adalah untuk melengkapkan masyarakat dengan pengetahuan melindungi diri daripada jenayah siber.

Mangsa jenayah ini bukan hanya terdiri daripada pesara dan suri rumah, malah pekerja sektor kewangan dan teknologi.

MCMC bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia, bank konvensional, dan pihak berkuasa tempatan bagi menangani isu ini.

Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC) beroperasi 24 jam melalui talian hotline 997 untuk bantuan segera.

Faisal menekankan pentingnya melaporkan insiden dengan segera, bukan beberapa hari selepas kejadian.

MCMC turut melaksanakan program Open-Source Intelligence (OSINT) bagi melatih agensi penguatkuasaan tempatan.

Program OSINT diadakan dari 12 hingga 14 Ogos untuk meningkatkan keupayaan menangani keselamatan siber.

Ia merangkumi modul seperti teknik OSINT, pengurusan media baharu, dan forensik digital.

Pengarah Kanan Wilayah Tengah MCMC Mohamad Rizal Ahmad menyatakan OSINT penting dalam era digital.

Latihan ini membolehkan agensi bertindak lebih proaktif dan tepat dalam siasatan jenayah siber.

Program OSINT merupakan sebahagian daripada enam siri latihan yang dirancang untuk tahun ini.

Sesi pertama telah diadakan di Melaka, dengan latihan seterusnya akan dilaksanakan di lokasi lain.

Peserta didedahkan kepada kajian kes praktikal serta teknik pemeliharaan data.

Setiap sesi dikendalikan oleh pegawai MCMC berpengalaman untuk memastikan keberkesanan latihan. - Bernama