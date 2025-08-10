MCMC turunkan 2,033 iklan produk tidak dibenarkan setakat Ogos 2025

JOHOR BAHRU: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) melaporkan sebanyak 2,033 iklan produk dan perkhidmatan tidak dibenarkan telah diturunkan setakat 1 Ogos 2025.

Tindakan ini diambil berikutan 2,283 aduan diterima sejak awal tahun sehingga tarikh berkenaan.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching menyatakan usaha penurunan iklan tidak sah telah dijalankan sejak 2022.

“Pada 2022, MCMC menerima lapan aduan dan menurunkan kesemua iklan berkaitan,” jelasnya.

Beliau menambah pada 2023, seramai 439 aduan diterima dengan 390 iklan berjaya diturunkan.

Bagi tahun 2024, MCMC merekodkan 3,312 aduan dan 1,643 iklan tidak dibenarkan telah dikeluarkan.

Teo berkata demikian selepas merasmikan program Geran Digital PMKS MADANI Festival 2025 di Permas Jaya.

Menurutnya, kerjasama erat dijalankan dengan KKM bagi menangani iklan ubat atau perkhidmatan kesihatan palsu.

“KKM mempunyai kepakaran untuk mengenal pasti kes sebegini sebelum tindakan diambil,” ujarnya.

Proses penurunan iklan dilakukan setelah MCMC menerima pengesahan daripada KKM bagi aduan orang awam.

“Jika aduan diterima daripada orang awam, kami akan merujuk kepada KKM terlebih dahulu,” jelas Teo. - Bernama