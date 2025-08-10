Meter pintar TNB bantu rakyat urus tenaga dengan lebih bijak

KUALA LUMPUR: Penetapan tarif elektrik baharu di Malaysia bukan sekadar perubahan dasar, tetapi permulaan kepada kaedah lebih bijak membekalkan tenaga di kediaman.

Pemasangan meter pintar memberi pelanggan akses maklumat penggunaan secara masa nyata serta kebebasan mengawal penggunaan tenaga melalui skim Masa Penggunaan (ToU).

Pelaksanaan pemasangan meter pintar di seluruh negara kini semakin bertambah dengan inisiatif Infrastruktur Pemeteran Lanjutan (AMI) oleh TNB.

Pelanggan kini boleh memantau penggunaan tenaga secara lebih berkesan serta mengawal penggunaan elektrik dengan lebih baik.

Meter pintar disasarkan untuk dipasang di kira-kira 10.4 juta kediaman di Semenanjung menjelang 2028.

Ia menyediakan data penggunaan harian dan setiap setengah jam yang boleh dipantau melalui aplikasi dan portal myTNB.

Menurut TNB, meter pintar ialah peranti digital yang merekodkan penggunaan elektrik dan menghantar data secara automatik.

Ia membolehkan bil yang tepat, pemantauan harian dan pengurusan tenaga yang lebih baik.

Malaysia menjadi perintis pelaksanaan meter pintar di Asia Tenggara, walaupun mitos mengenai bil, kesihatan dan privasi masih wujud.

Meter pintar tidak menyebabkan bil elektrik meningkat, sebaliknya memberikan bacaan yang lebih tepat dan kerap berdasarkan penggunaan sebenar.

Pelanggan boleh memantau penggunaan harian dan menetapkan perbelanjaan elektrik bulanan melalui aplikasi myTNB.

Henry Yew, pesara dari Subang Jaya, berkata teknologi ini membantunya mengurus penggunaan tenaga dengan lebih cekap.

“Kini saya hanya menggunakan ciri Energy Budget dalam aplikasi,” katanya.

Meter pintar tidak mengumpul maklumat peribadi, hanya merekodkan penggunaan elektrik, cap masa dan kualiti kuasa.

Ia diperakui sepenuhnya oleh SIRIM dan dikawal selia oleh MCMC untuk memastikan pematuhan piawaian keselamatan.

Azman Mohd Ali, pesara dari Ampang, berkongsi pengalamannya tentang keraguan awal terhadap meter pintar.

“Dengan pensijilan SIRIM dan MCMC, saya lebih yakin ia selamat,” katanya.

Meter pintar tidak mempunyai kamera atau mikrofon, dan tidak boleh merakam aktiviti peribadi.

Proses pemasangan direka supaya pantas, mudah dan tidak mengganggu rutin harian.

Sasicala Gingaduran, eksekutif dari Klang, berkata proses pemasangan berjalan lancar.

“Dalam tempoh seminggu, saya sudah boleh memantau penggunaan elektrik melalui aplikasi,” katanya.

Tarif ToU tidak eksklusif kepada pengguna meter pintar, tetapi semua pelanggan TNB layak beralih kepadanya.

Proses penuh pemasangan dan pengaktifan meter pintar mungkin mengambil masa sehingga dua bulan.

Meter pintar membantu rakyat Malaysia memantau penggunaan tenaga dan mengelak kejutan bil.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web TNB. - Bernama