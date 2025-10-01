MetMalaysia keluar nasihat lekukan tropika di timur laut Filipina

KUALA LUMPUR: Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan nasihat Lekukan Tropika (a) pada pukul 8 pagi yang dikesan berlaku pada latitud 14.4 utara dan longitud 131.8 timur.

Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional MetMalaysia memaklumkan ribut itu terletak kira-kira 787 kilometer ke timur laut Samar Island, Filipina.

Ribut tersebut bergerak ke arah barat barat laut dengan kelajuan 20 kilometer sejam serta kelajuan angin maksimum 56 kilometer sejam.

Jarak Lekukan Tropika (a) dari bandar terdekat adalah kira-kira 1,780 kilometer ke timur laut Sandakan, Sabah.

MetMalaysia memaklumkan tiada kesan signifikan terhadap Malaysia daripada lekukan tropika ini. – Bernama