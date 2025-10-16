MITI pantau kemasukan barangan murah ke Malaysia susulan tarif AS

KUALA LUMPUR: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sedang memantau rapi kemungkinan kemasukan barangan murah ke Malaysia susulan tindakan Amerika Syarikat menaikkan tarif ke atas beberapa produk import.

Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata langkah tarif tinggi oleh Amerika Syarikat boleh menyebabkan negara pengeluar mengalihkan eksport mereka ke pasaran lain termasuk Malaysia.

Beliau menjelaskan bahawa pasaran Amerika Syarikat yang menjadi kurang menarik akan mendorong pengeluar mencari pasaran alternatif di rantau ASEAN.

“Pengalihan perdagangan ini boleh menyebabkan kemasukan barangan berharga rendah ke pasaran Malaysia,” katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat.

Tengku Zafrul menjawab soalan Lim Guan Eng mengenai langkah perlindungan untuk industri terjejas termasuk semikonduktor dan perabot.

Beliau menekankan bahawa MITI memainkan peranan penting dalam melindungi industri tempatan daripada amalan perdagangan tidak adil.

Langkah remedi perdagangan dilaksanakan selaras dengan Akta Duti Timbal Balas dan Antilambakan 1993 serta akta berkaitan lain.

“Apabila tarif dinaikkan, pengeluar akan mencari pasaran alternatif untuk mengalih lebihan bekalan,” jelasnya.

Malaysia berpotensi menjadi antara destinasi pengalihan eksport akibat kenaikan tarif tersebut.

Sektor perabot, farmaseutikal dan semikonduktor dijangka menjadi antara yang paling terkesan oleh perkembangan ini.

Amerika Syarikat merupakan pasaran eksport utama untuk ketiga-tiga sektor berkenaan di Malaysia.

“Kenaikan tarif AS memberi kesan langsung kepada eksport Malaysia dalam sektor ini,” tegas Tengku Zafrul.

Beliau memberi amaran bahawa lambakan barangan boleh menyebabkan pengeluar tempatan berdepan tekanan harga.

Kehilangan daya saing industri tempatan merupakan antara risiko utama yang perlu ditangani.

MITI akan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat bukti kemasukan barangan pada harga tidak munasabah.

Peruntukan undang-undang sedia ada membolehkan kerajaan melindungi pasaran domestik melalui langkah antilambakan.

Tindakan balas perdagangan juga boleh dilaksanakan mengikut keperluan untuk menangani amalan tidak adil.

Pemantauan berterusan diperlukan untuk memastikan kestabilan pasaran domestik terpelihara. – Bernama