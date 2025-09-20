MOT cadang lanjutan pajakan tanah kilang MSM Prai 10 tahun

BUTTERWORTH: Kementerian Pengangkutan akan membawa cadangan melanjutkan tempoh pajakan tanah kilang penapisan gula milik MSM Holdings Berhad di Perai selama 10 tahun lagi ke Mesyuarat Jemaah Menteri.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan kilang yang beroperasi di atas tanah pajakan milik Perbadanan Aset Keretapi tidak akan diminta berpindah atau menghentikan operasi serta-merta.

Beliau menyatakan pihak kilang akan diberikan tempoh yang mencukupi untuk membuat persiapan pemindahan.

Perkara ini merupakan susulan daripada rancangan pembangunan semula Kampung Manis yang merupakan lokasi kilang berkenaan.

Penduduk setinggan di kawasan tersebut akan diberikan perumahan secara percuma memandangkan persekitaran kediaman mereka sudah usang.

Loke menjelaskan proses pemindahan kilang akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun yang dianggap sebagai tempoh yang munasabah.

“Kilang itu perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa kerana jika enggan berpindah selama-lamanya, kawasan tersebut tidak dapat dibangunkan,“ jelasnya.

Beliau menekankan bahawa tidak akan ada permintaan untuk memindahkan kilang tersebut pada bulan hadapan.

Pajakan tanah kilang yang telah beroperasi sejak tahun 1964 itu tamat pada 30 November 2024.

Kerajaan akan memberikan tempoh kepada pengurusan kilang untuk merancang pemindahan ke lokasi lain secara berperingkat.

Pembangunan semula Kampung Manis selari dengan visi Kerajaan MADANI dan harapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Inisiatif ini bertujuan menyediakan perumahan yang lebih baik kepada semua lapisan masyarakat.

Proses Permintaan Untuk Cadangan oleh pemaju swasta telah dimulakan bagi tujuan pembangunan semula kawasan tersebut.

MSM bertanggungjawab membekalkan 24,000 tan gula setiap bulan dan mengekalkan stok penimbal negara sebanyak 32,000 tan gula.

Ini memastikan bekalan gula konsisten di pasaran tempatan.– Bernama