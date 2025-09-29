MP Kepong diarah bayar ganti rugi RM75,000 dalam kes saman fitnah

PUTRAJAYA: Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng diarahkan membayar ganti rugi sebanyak RM75,000 berbanding jumlah asal RM2 juta kepada MonSpace (M) Sdn Bhd dan pengasasnya Datuk Seri Jessy Lai Cha Suang dalam kes saman fitnah.

Panel tiga Hakim Mahkamah Rayuan secara sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati Lim telah memfitnah kedua-dua responden.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah menyatakan jumlah ganti rugi sebanyak RM2 juta yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah keterlaluan.

Panel itu turut mengurangkan jumlah kos yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes berkenaan daripada RM250,000 kepada RM50,000.

Mahkamah Tinggi telah memerintahkan Lim membayar ganti rugi sebanyak RM2 juta kepada syarikat e-dagang itu dan Lai pada 16 Mac 2023 selepas membenarkan saman fitnah mereka terhadap beliau.

Lim telah memfailkan rayuan terhadap keputusan itu pada hari yang sama.

Sequerah berkata panel bersetuju dengan dapatan hakim Mahkamah Tinggi bahawa perkataan yang dipertikai adalah fitnah dan telah mencemarkan reputasi responden.

Beliau menyatakan kenyataan Lim telah dibuat berdasarkan andaian dan mendakwa Lai telah memberi rasuah kepada pegawai kerajaan untuk mengelakkan tindakan penguatkuasaan.

“Defendan telah mengaku bahawa beliau tidak mendapatkan penjelasan daripada plaintif sebelum membuat kenyataan itu,“ katanya.

Lim juga gagal mengemukakan sebarang dokumen untuk mengesahkan kebenaran dakwaan beliau.

Dakwaan serius itu telah menjejaskan reputasi plaintif menurut keputusan mahkamah.

Tiada alasan untuk campur tangan dalam keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan saman plaintif menurut panel rayuan.

MonSpace dan Lai diwakili peguam Ivanpal Singh Grewal dan Dhanesh Subramaniam Nair manakala Lim diwakili Datuk Sankara Nair.

Dalam saman yang difailkan pada Jun 2019, Lai berkata Lim telah mendakwa beliau menjalankan perniagaan haram dan menipu pelabur Cina.

Lai berkata kenyataan Ahli Parlimen Kepong itu disiarkan dalam media berbahasa Inggeris dan Cina.

Kenyataan itu membawa maksud beliau seorang yang tidak jujur menurut Lai.

Lim telah mengeluarkan kenyataan itu pada Mei 2017 dan November 2018 selepas membawa sekumpulan individu ke pejabat Lai.

Kumpulan itu didakwa sebagai pelabur MonSpace sebelum Lim membuat laporan polis terhadap Lai.

Lai mendakwa kenyataan Lim telah memberi tekanan kepada pihak berkuasa termasuk polis untuk mengambil tindakan terhadapnya.

Bank Negara Malaysia serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga antara pihak berkuasa yang disebut. – Bernama