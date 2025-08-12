MQA lancar garis panduan artikulasi program TVET dan bukan TVET

KUALA LUMPUR: Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) melancarkan garis panduan artikulasi antara program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) dengan program akademik bukan TVET.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan inisiatif ini membolehkan graduan TVET melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi tanpa halangan struktur.

Beliau berkata, “Saya mengucapkan terima kasih MQA, telah bersetuju meluluskan Master of Professional Practice dan Doctor of Professional Practice pada Aras 7 dan 8 dalam Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).”

“Inilah pemangkin perubahan. Ia mencerminkan komitmen kami untuk melahirkan bakat yang sangat berkebolehan dan bertaraf dunia,“ tambahnya.

Beliau menegaskan komitmen kerajaan menyediakan laluan TVET yang setaraf dengan bidang akademik lain tanpa mengabaikan kualiti.

Tujuannya adalah melahirkan graduan yang diiktiraf di semua sektor industri, sama ada di dalam negara atau di pentas antarabangsa.

Ahmad Zahid berucap pada Majlis Anugerah Agensi Kelayakan Malaysia 2025 di sini malam ini.

Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir dan Ketua Pegawai Eksekutif MQA Profesor Datuk Dr Mohammad Shatar Sabran.

Program Artikulasi merupakan laluan pendidikan untuk lulusan Persijilan Kemahiran Malaysia melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.

Ahmad Zahid, yang juga Pengerusi Majlis TVET Negara, berkata ledakan Revolusi Keempat (IR 4.0) dan AI menuntut tindak balas pantas institusi pendidikan.

Kurikulum perlu kekal relevan dan penyelidikan harus berimpak tinggi, menurut beliau.

Graduan juga perlu dipersiapkan dengan kemahiran masa hadapan, termasuk pemikiran perkomputan dan literasi data.

Beliau menyokong inisiatif seperti adaptasi kurikulum berorientasikan industri dan program baharu seperti Sains Data dan Keselamatan Siber.

Kerjasama strategik dengan syarikat teknologi global penting bagi membangunkan kurikulum yang future-proof.

Pencapaian ini disokong peningkatan program berakreditasi antarabangsa seperti Washington Accord bagi kejuruteraan.

Institut pengajian tinggi swasta juga menunjukkan kecemerlangan melalui fleksibiliti kurikulum dan kolaborasi dengan industri.

“Malaysia akan terus menjadi destinasi pilihan pelajar dunia kerana kualiti akademik dan visi pendidikan tinggi bertaraf dunia,“ katanya. - Bernama