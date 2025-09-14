Nanta ingatkan JKKK Song elak salah guna peruntukan kerajaan RM448,000

KAPIT: Menteri Kerja Raya Datuk Alexander Nanta Linggi mengingatkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK) di kawasan Song agar mengelakkan penyalahgunaan peruntukan kerajaan.

Ahli Parlimen Kapit itu menegaskan bahawa JKKK mesti memastikan bantuan digunakan secara berkesan untuk manfaat komuniti tempatan dengan penekanan terhadap tadbir urus yang betul.

Beliau menekankan keperluan penyediaan laporan perbelanjaan yang telus dan komprehensif bagi setiap peruntukan yang diterima.

“Bantuan yang kami berikan adalah untuk kesejahteraan komuniti, gunakanlah dengan berhemat, laporkan penggunaannya secara telus dan jangan sekali-kali menyalahgunakannya,” katanya.

Beliau menyampaikan pesanan ini semasa majlis penyerahan cek JKKK dan insentif pelajar bersama ADUN Katibas Lidam Assan di Song hari ini.

Sebanyak RM448,000 telah disalurkan kepada 45 JKKK di kawasan Song melalui majlis tersebut.

Kawasan di bawah ketua kampung Vincent Jugah menerima RM174,500 manakala kawasan ketua kampung Sumpeng Jinggai menerima RM273,500.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk RM500 untuk setiap pintu (keluarga) di rumah panjang bagi memastikan tiada keluarga yang tercicir.

Nanta turut menyalurkan insentif berjumlah RM52,500 kepada 105 pelajar dari daerah Song yang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi.

Beberapa pertubuhan bukan kerajaan di kawasan tersebut juga menerima bantuan kewangan.

Beliau menggesa generasi muda terutamanya pelajar di Song dan Kapit mengambil peluang dasar kerajaan negeri yang akan membiayai sepenuhnya pengajian pelajar Sarawak di universiti dan institusi pengajian tinggi di negeri Borneo mulai tahun depan.

Dalam perkembangan berasingan, Nanta menyatakan bahawa pembinaan Jambatan Ulu Katibas di Sungai Bangkit berharga RM35 juta telah ditender.

Pembinaan jalan sepanjang tujuh kilometer berharga RM70 juta pula akan ditender tidak lama lagi. – Bernama