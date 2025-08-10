OUM perjuang pembelajaran fleksibel untuk pendidikan sepanjang hayat

PUTRAJAYA: Open University Malaysia (OUM) telah mencipta keunikan dalam sistem pendidikan tinggi negara dengan menawarkan pembelajaran fleksibel di luar kaedah konvensional.

Isteri Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, berkata pendekatan ini berbeza dengan institusi lain yang lebih berfokus pada pengajian sepenuh masa.

“OUM membolehkan pelajar belajar di mana-mana, sama ada dalam kereta api, waktu rehat, atau selepas bekerja,“ katanya.

Beliau menyatakan fleksibiliti ini menyokong hasrat negara untuk memperluas akses pendidikan dan membentuk masyarakat yang mengutamakan pembelajaran sepanjang hayat.

Ucapannya disampaikan pada majlis makan malam gala sempena ulang tahun ke-25 OUM di sini.

Hadir sama Pro-Canselor OUM Tan Sri Azman Hashim dan Presiden OUM Prof Dr Ahmad Izanee Awang.

Dr Wan Azizah turut menekankan cabaran perubahan teknologi yang membawa peluang dan risiko besar.

“Membina Malaysia MADANI bermakna melahirkan rakyat seimbang dari segi pencapaian dan nilai murni,“ katanya.

OUM telah memberi peluang pendidikan kepada ribuan pelajar termasuk pekerja, atlet, selebriti, dan banduan sejak 25 tahun lalu.

“Pendidikan tidak seharusnya dibatasi oleh usia atau latar belakang,“ tegas Dr Wan Azizah.

Beliau turut mengongsikan kisah inspirasi pelajar tertua OUM berusia 90 tahun yang berjaya menamatkan pengajian MBA tahun ini.

Menurutnya, impak OUM bukan hanya pada pencapaian akademik tetapi juga mengukuhkan keluarga dan komuniti.

Lima nilai teras OUM iaitu integriti, profesionalisme, keprihatinan, daya cipta, dan kerja berpasukan selaras dengan gagasan MADANI.

Sementara itu, Ahmad Izanee berkata tema sambutan tahun ini menekankan kepentingan hubungan manusia dalam pendidikan digital.

“Teknologi penting, tetapi hubungan manusia tetap teras pembelajaran,“ ujarnya.

OUM yang ditubuhkan pada 2000 kini menawarkan 61 program dalam talian diiktiraf Agensi Kelayakan Malaysia.

Pelbagai aktiviti dirancang sempena ulang tahun ke-25 termasuk kempen penanaman 2,500 pokok dan ekspedisi ke Gunung Kinabalu.