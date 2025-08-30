Pahang peruntuk RM2.5 juta sediakan buku rujukan pelajar 2024

PEKAN: Kerajaan Pahang memperuntukkan RM2.5 juta bagi membekalkan buku rujukan dan latihan kepada 23,784 pelajar sekolah menengah seluruh negeri pada tahun ini.

Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail berkata kemudahan itu disediakan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

Katanya inisiatif berkenaan dilaksanakan melalui Inisiatif Makmur Pahang Buku Rujukan dan Buku Latihan, yang membuktikan komitmen kerajaan negeri menjadikan pendidikan sebagai tonggak utama pembangunan insan.

“Inisiatif ini julung kali dilancarkan kerana kita mahu membantu pelajar yang tidak berkemampuan membeli buku, malah ada yang terpaksa meminjam.”

“Buku ini disediakan guru pakar dan cemerlang, selain akan diteruskan setiap tahun kerana ia panduan yang menepati pembelajaran di sekolah,” katanya pada sidang media selepas melancarkan program berkenaan di Dewan Perdana Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah.

Wan Rosdy berkata, setakat ini buku yang disediakan meliputi empat mata pelajaran utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

Mengulas dakwaan terdapat laporan kes buli yang tinggi di Pahang, beliau menegaskan maklumat berkenaan tidak tepat selepas dirujuk kepada Pengarah Pendidikan negeri.

“Sekiranya ada kes buli dilaporkan, sudah tentu tindakan akan diambil kerana ia perbuatan yang bertentangan dengan etika,” katanya. – Bernama