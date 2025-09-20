Pahang rekod 12,745 penagih dadah setakat Jun 2025

JENGKA: Masalah penagihan dadah di Pahang berada pada tahap membimbangkan apabila sebanyak 12,745 penyalah guna dan penagih direkodkan setakat 30 Jun 2025.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata angka itu bersamaan dengan kadar 765 penagih bagi setiap 100,000 penduduk di negeri ini.

Beliau menegaskan angka ini memberikan gambaran jelas bahawa masalah dadah bukanlah isu kecil, sebaliknya satu ancaman serius yang menguji kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penutup Jelajah Pahang Teguh Dadah Terkawal bersempena dengan Sambutan Peringatan Hari Antidadah peringkat negeri.

Majlis tersebut disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Dewan Balora Mastika.

Turut hadir dalam majlis berkenaan ialah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail.

Saifuddin Nasution turut mendedahkan sebanyak 1,917 klien menerima rawatan dan pemulihan di 47 Pusat Pemulihan Persendirian di seluruh negara.

Beliau berkata golongan paling terjejas ialah individu berumur antara 15 hingga 35 tahun, khususnya mereka yang bekerja dalam sektor tidak mahir.

Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan potensi ekonomi mereka, malah memberikan kesan negatif kepada produktiviti negara.

Lebih membimbangkan, dadah sintetik seperti methamphetamine dan ketamin kekal menjadi pilihan utama penagih dan penyebarannya semakin meluas. – Bernama