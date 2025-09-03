Pakar patologi dedah Zara Qairina tidak mungkin terjatuh atau ditolak

KOTA KINABALU: Pakar Patologi Forensik Dr Jessie Hiu memberi keterangan bahawa Zara Qairina Mahathir tidak mungkin terjatuh secara tidak sengaja atau ditolak dari koridor asrama sekolahnya.

Beliau menyatakan ketinggian palang logam mendatar pada penghadang konkrit di tingkat tiga adalah 118 sentimeter manakala ketinggian mangsa semasa hidup ialah 154 sentimeter.

Perbezaan 36 sentimeter antara ketinggian mangsa dan palang logam menunjukkan penghadang tersebut melebihi tiga perempat ketinggian remaja itu dan mungkin melebihi pusat graviti badannya.

Dr Hiu berpendapat berdasarkan ukuran tersebut mangsa mungkin memanjat penghadang konkrit dan melintasi palang logam sebelum berdiri di atasnya.

Pakar patologi yang berkhidmat di Hospital Queen Elizabeth sejak 1998 itu memberikan keterangan pada hari pertama prosiding inkues bagi menentukan punca kematian Zara Qairina.

Pemeriksaan di tempat kejadian telah dijalankan pada 2 Ogos di Blok Rabiatul Adawiyah, Asrama Qurratua’yun Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha Limauan di Kinarut.

Dr Hiu meneliti rekod perubatan mangsa termasuk radiograf, laporan imbasan tomografi berkomputer dan angiografi tomografi berkomputer sebelum membuat penilaian profesional.

Mayat Zara Qairina berada pada tahap pereputan sederhana hingga lanjut yang selari dengan tempoh pengebumian di dalam tanah.

Walaupun mengalami pereputan, tisu-tisu kecuali otak masih dalam keadaan agak baik untuk pemeriksaan bedah siasat luaran dan dalaman.

Pemeriksaan menunjukkan luka jahitan di bahagian belakang kepala tanpa patah tulang tengkorak atau muka manakala otak mengalami perubahan likuifaktif akibat pereputan.

Terdapat lebam dengan kecacatan pada lengan bawah dan pergelangan tangan kiri akibat patah tulang radius distal kiri dan terpaling pada sendi pergelangan tangan.

Kecederaan termasuk lebam pada pergelangan kaki kanan, fraktur remuk di bahagian distal tibia kanan, dan luka melecet pada kaki kiri.

Patah tulang vertebra lumbar kedua hingga keempat, hematoma otot psoas dan kecederaan retroperitoneum hematoma tisu pelvis juga dikesan.

Kecederaan tersebut konsisten dengan maklumat yang didokumenkan dalam rekod perubatan mangsa dan pelbagai imbasan perubatan.

Zara Qairina dibawa ke Hospital Queen Elizabeth pada 4.38 pagi 16 Julai dalam keadaan kritikal dengan kecederaan otak teruk dan tidak sedarkan diri.

Mangsa meninggal dunia pada 1.07 petang 17 Julai akibat kecederaan otak traumatik yang teruk dengan ensefalopati iskemia hipoksia.

Prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Amir Shah Amir Hassan akan bersambung esok.

Zara Qairina yang berusia 13 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada jam 4 pagi 16 Julai.

Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan pada 13 Ogos selepas meneliti laporan siasatan polis.

Pada 8 Ogos, AGC turut mengarahkan kubur Zara Qairina digali semula bagi membolehkan prosedur bedah siasat dijalankan. – Bernama