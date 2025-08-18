Pangkalan marin JBPM Pulau Pinang jadi pusat kecemerlangan MKAA

BUTTERWORTH: Pangkalan Marin Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang di Mak Mandin kini diiktiraf sebagai Pusat Kecemerlangan Majlis Keselamatan Aktiviti Air (MKAA).

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JBPM Datuk Ahmad Izram Osman menyatakan penaiktarafan ini membolehkan respons lebih pantas dalam kes kecemasan air.

“Lokasi strategik berhampiran perairan memudahkan mobilisasi aset penyelamatan,” katanya.

Beliau menekankan bahawa fasiliti dan aset kini ditempatkan terus di jeti untuk mempercepatkan tindakan.

Sebuah bot dolphin dan tiga bot aluminium disediakan di pusat ini dengan 39 anggota Pasukan Penyelamatan Di Air (PPDA).

Dua anggota bertugas setiap syif 12 jam bagi memastikan kelancaran operasi dan keselamatan aset.

Statistik menunjukkan 196 kes kematian akibat lemas direkodkan di seluruh negara sejak Januari hingga Ogos.

Daripada jumlah itu, tujuh kes berlaku di Pulau Pinang dengan lima kes di pantai dan dua di tali air.

Majoriti mangsa lemas adalah lelaki berusia 20 hingga 30 tahun.

MKAA turut berfungsi sebagai pusat kesedaran masyarakat, latihan, dan kerjasama dengan agensi luar serta NGO- BERNAMA