Pangkalan Udara Subang tulang belakang strategik negara 40 tahun

SUBANG: Pangkalan Udara Subang terus berperanan sebagai tulang belakang strategik negara dalam memastikan keupayaan Tentera Udara Diraja Malaysia melaksanakan misi pengangkutan udara kritikal sama ada bagi tujuan pertahanan mahupun bantuan kemanusiaan.

Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris berkata sejak ditubuhkan 40 tahun lepas, pangkalan itu menjadi pusat operasi utama pesawat angkut strategik negara termasuk A400M dan C130 serta menjadi saksi pelbagai misi penting yang memberi harapan kepada rakyat.

Beliau menegaskan setiap kali ada misi pengangkutan, sama ada menghulur bantuan kemanusiaan di luar negara atau menyokong operasi keselamatan dalam negeri, Pangkalan Udara Subang menjadi tunjang persiapan.

Dari sinilah pesawat digerakkan dan anggota bertolak untuk menunaikan amanah negara.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Terbuka TUDM sempena Jubli Delima 40 Tahun Pangkalan Udara Subang di sini hari ini.

Muhamad Norazlan mendedahkan hampir setiap minggu pangkalan itu mengendalikan penerbangan logistik, termasuk misi bantuan bencana dan pengoperasian hospital medan.

Minimum dua kali seminggu misi logistik dilaksanakan dari pangkalan berkenaan.

Itu belum termasuk tugasan khas bersama tentera darat dan laut yang menjadikan peranannya sangat signifikan.

Hampir semua misi pengangkutan bermula dari Pangkalan Udara Subang.

Muhamad Norazlan menegaskan walaupun telah berusia empat dekad, pangkalan itu kekal relevan berbekalkan lokasi strategik berhampiran ibu negara serta kesesuaian pesawat yang ditempatkan di situ.

Pangkalan ini adalah aset strategik negara yang bukan sahaja berfungsi sebagai pangkalan operasi, tetapi juga rumah kedua kepada anggota yang sentiasa bersedia digerakkan pada bila-bila masa.

Kesediaan itu adalah demi kepentingan rakyat dan negara yang menjadi teras utama.

Sementara itu, Komander Pangkalan Udara Subang Brig Jen Yusri Jamari berkata pelbagai aset dipamerkan sempena Hari Terbuka TUDM bagi memberi peluang orang ramai melihat lebih dekat keupayaan pertahanan udara negara.

Selama ini orang awam hanya melihat dari jauh tetapi kali ini mereka boleh berinteraksi secara langsung dengan warga TUDM.

Interaksi ini termasuk dengan keluarga anggota serta bakal juruterbang yang berminat menyertai pasukan tentera udara.

Beliau berkata penganjuran hari terbuka itu menerima sambutan menggalakkan dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 50,000 orang sepanjang dua hari.

Hari ini sahaja seramai 30,000 pengunjung hadir manakala esok dijangka 20,000 lagi akan memenuhi ruang pameran dan aktiviti yang disediakan.

Yusri menekankan selain mempamerkan aset pertahanan, program itu turut menekankan peranan pangkalan terhadap keselamatan negara serta usaha mendekatkan hubungan tentera dengan masyarakat.

Pangkalan ini wujud kerana faktor keselamatan negara yang menjadi keutamaan.

Masyarakat perlu sedar bahawa keselamatan negara bukan hanya tanggungjawab TUDM tetapi merupakan amanah bersama seluruh rakyat.

Tentera dan rakyat tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kedaulatan negara terpelihara.

Pangkalan Udara Subang ditubuhkan pada 1985 di kawasan ladang kelapa sawit berhadapan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah.

Pada awalnya pangkalan ini dikenali sebagai TUDM Subang sebelum berkembang menjadi tulang belakang strategik negara. – Bernama