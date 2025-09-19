Paras biotoksin turun di Port Dickson, kerang masih tidak selamat

SEREMBAN: Ujian makmal oleh Pusat Biosekuriti Perikanan Kuala Lumpur mendapati paras biotoksin dalam air laut Port Dickson menunjukkan trend penurunan di bawah 800 bahagian per bilion.

Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan Kasim Tawe menyatakan larangan mengutip dan memakan kerang-kerangan di kawasan tersebut masih dikekalkan buat masa ini.

“Paras biotoksin sudah menunjukkan penurunan sedikit daripada paras bahaya, tetapi kami memerlukan sedikit masa lagi untuk pengambilan sampel,“ katanya.

Beliau menekankan bahawa pemantauan berterusan diperlukan untuk memastikan paras biotoksin kekal rendah dan stabil sebelum larangan boleh ditarik balik.

Jabatan Perikanan akan melakukan pengambilan sampel air laut secara berkala setiap minggu bagi memastikan keselamatan sepenuhnya.

Kasim sebelum ini telah mengarahkan pengusaha dan penternak menghentikan sementara semua aktiviti pengutipan kerang dari Sungai Sekawang ke Tanjung Teluk.

Orang awam dinasihatkan supaya tidak memakan sebarang kerang-kerangan dari perairan Port Dickson bagi mengelakkan risiko keracunan makanan.

Larangan tersebut akan kekal sehingga siasatan dan pemantauan lengkap diselesaikan oleh pihak berkuasa. – Bernama