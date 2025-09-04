Pasaran hartanah Malaysia kekal berdaya tahan dengan transaksi RM107.68 bilion

PUTRAJAYA: Pasaran harta tanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama 2025 dengan nilai transaksi mencecah RM107.68 bilion.

Laporan Pasaran Harta Separuh Pertama 2025 oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta merekodkan sebanyak 196,232 transaksi harta tanah, menurun 1.3% berbanding tempoh sama 2024.

Nilai transaksi meningkat 1.9% kepada RM107.68 bilion yang mencerminkan kekuatan pasaran berterusan walaupun berdepan ketidaktentuan global.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata daya tahan pasaran disokong kerajaan melalui pelaksanaan Belanjawan 2025.

Beliau menyatakan Skim Step Up Financing di bawah Skim Jaminan Kredit Perumahan disediakan sebagai jaminan kerajaan untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama.

Pelepasan cukai ke atas faedah pinjaman turut ditawarkan bagi kediaman bernilai RM500,000 hingga RM750,000 dari 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2025.

Penurunan Kadar Dasar Semalaman kepada 2.75% juga menyumbang kepada daya tahan pasaran hartanah negara.

Inisiatif ini dijangka meningkatkan kemampuan kewangan pembeli dan merangsang permintaan pasaran terutamanya harta tanah kediaman.

Aktiviti pembinaan bagi harta tanah kediaman dan industri menunjukkan pertumbuhan positif di semua peringkat pembinaan.

Indeks Harga Rumah Malaysia menunjukkan pertumbuhan tahunan 0.7% pada paras 227.3 mata dengan harga purata rumah RM490,376 seunit.

Segmen pelancaran baharu kediaman menunjukkan prestasi sederhana dengan penyusutan kepada 23,380 unit dan prestasi jualan 24.0%.

Unit pangsapuri khidmat siap dibina tidak terjual berkurang 8.6% dalam bilangan dan 8.1% dalam nilai kepada 17,883 unit bernilai RM14.43 bilion.

Unit kediaman siap dibina tidak terjual meningkat kepada 26,911 unit bernilai RM16.44 bilion, naik 16.3% dalam bilangan dan 17.9% dalam nilai.

Penghunian kompleks perniagaan kekal stabil dengan kadar penghunian 78.7% manakala segmen pejabat binaan khas milik persendirian kekal pada kadar penghunian 71.7%.

Unjuran semula ekonomi negara bagi 2025 oleh Bank Negara Malaysia kepada 4.0% hingga 4.8% adalah seiring dengan perkembangan sederhana pasaran harta tanah.

Trajektori pertumbuhan pasaran harta tanah dijangka kekal optimistik dengan pendekatan berhati-hati untuk separuh kedua 2025.

Pelan pembangunan dalam Rancangan Malaysia Ke-13 memberi penekanan kepada sektor harta tanah dengan sasaran membina sejuta rumah mampu milik dari 2026 hingga 2035.

Sokongan berterusan kerajaan melalui Program Residensi Rakyat, Projek Rumah Mesra Rakyat dan pembangunan infrastruktur strategik terus menjadi pemangkin aktiviti pembinaan.

JPPH memperkenalkan PRISM 2.0 melalui Pusat Maklumat Harta Tanah Negara sebagai ekosistem digital bersepadu yang mengaplikasikan teknologi analitik data raya.

Sistem ini menzahirkan penyampaian data dan maklumat yang cekap, cepat dan efisien selari dengan aspirasi Kerajaan Digital.

Laporan Pasaran Harta Separuh Pertama 2025 dan semua penerbitan lain boleh dilayari melalui portal rasmi NAPIC. – Bernama