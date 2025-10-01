Paul Yong mula jalani hukuman penjara lapan tahun gagal rayuan kes rogol

PUTRAJAYA: Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Tronoh Paul Yong Choo Kiong akan mula menjalani hukuman penjara selama lapan tahun hari ini selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan kesalahan merogol pembantu rumahnya enam tahun lepas.

Panel tiga hakim diketuai Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Salleh dengan keputusan sebulat suara menolak rayuan akhir Yong terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atasnya.

Wan Ahmad Farid menyatakan sabitan adalah sah dan keputusan majoriti di Mahkamah Rayuan adalah wajar.

Beliau bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan dan Datuk Hanipah Farikullah.

Yong yang berusia 55 tahun akan terus dihantar ke Penjara Kajang untuk menjalani hukuman serta-merta.

Beliau mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan sabitan Mahkamah Tinggi atas kesalahan merogol pembantu rumahnya yang berusia 23 tahun dari Indonesia.

Pada Julai 2022 Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan dua sebatan terhadap Yong.

Mahkamah Rayuan pada Mac tahun lepas mengurangkan hukuman tersebut kepada lapan tahun tetapi mengekalkan dua sebatan itu. – Bernama