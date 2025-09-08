Pavilion Malaysia catat RM15.6 bilion potensi perdagangan di Expo 2025 Osaka

OSAKA: Malaysia telah mencatatkan kira-kira RM15.6 bilion potensi perdagangan dan pelaburan di Expo 2025 Osaka, melebihi sasaran awal sebanyak RM13 bilion.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan pencapaian itu mewakili 120 peratus daripada matlamat asas yang ditetapkan.

Beliau menekankan kejayaan ini menunjukkan tarikan global Malaysia yang semakin meningkat dan kekuatan perkongsian antarabangsanya.

“Kejayaan itu dipacu oleh pendekatan keseluruhan kerajaan dengan Pavilion Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti dan pameran dinamik setiap minggu.”

“Sehingga tamat ekspo pada 13 Oktober depan, kami menyasarkan untuk menganjurkan lebih 208 program perniagaan dan 98 aktiviti bukan perniagaan,“ katanya.

Fadillah berkata Pavilion Malaysia terus menarik perhatian global melalui minggu industri terpilih yang menonjolkan sektor utama negara.

Sektor-sektor tersebut termasuk tenaga hijau, inovasi halal, transformasi digital dan pembuatan termaju.

Program ini selari dengan dasar negara termasuk Strategi Pelaburan Hijau dan Strategi Semikonduktor Nasional.

Ia juga mempromosikan sektor bernilai tinggi seperti aeroangkasa, elektrik dan elektronik, farmaseutikal dan ekonomi digital.

Inisiatif ini mencerminkan Pelan Induk Perindustrian Negara Malaysia 2030 dan rangka kerja Ekonomi MADANI.

Pavilion Malaysia telah muncul sebagai salah satu tarikan paling meriah dengan lebih 2.8 juta pengunjung sejak dibuka pada 13 April lepas.

Jumlah ini hampir dua kali ganda sasaran asal sebanyak 1.5 juta pengunjung.

Sambutan luar jangkaan ini mencerminkan daya tarikan unik pavilion yang menggabungkan rakyat, budaya dan warisan Malaysia.

“Fakad buluhnya, diinspirasikan daripada fabrik songket ditenun, memancarkan cahaya pada waktu malam untuk melambangkan perpaduan dan kepelbagaian.”

“Reka bentuk dalaman dengan kayu Malaysia dan warna alam semula jadi menghubungkan landskap negara dengan tradisi Jepun yang dikongsi bersama,“ jelas Fadillah.

Pengunjung turut terpesona dengan persembahan kebudayaan harian, program perniagaan dan pameran kulinari secara langsung.

Roti canai yang sangat terkenal telah membantu pavilion memperoleh pencalonan sebagai Pavilion Gourmet Antarabangsa Terbaik.

Inisiatif ini meningkatkan jenama Malaysia dan persediaan untuk Tahun Melawat Malaysia 2026.

Fadillah menegaskan cita-cita Malaysia adalah untuk menterjemah sinergi kepada hasil yang mampan melalui ekspo ini.

Pavilion itu meletakkan negara untuk menarik pelaburan, mengukuhkan industri utama dan mengintegrasikan perniagaan Malaysia dengan rantaian bekalan global.

“Memandangkan ekspo itu akan berakhir dalam tempoh 35 hari, saya menjemput semua orang untuk memanfaatkan peluang ini sepenuhnya.”

Ekspo 2025 Osaka adalah acara selama enam bulan yang berlangsung di pulau buatan manusia Yumeshima di Osaka.

Acara ini bertemakan “Merancang Masyarakat Masa Depan Untuk Kehidupan Kita” dan mempamerkan idea inovatif serta teknologi terkini. – Bernama