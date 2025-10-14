PDRM seru guru laporkan isu keselamatan pelajar kepada polis

KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) memandang serius tindakan pentadbir sekolah dan guru yang cuba menyelesaikan masalah keselamatan pelajar tanpa melibatkan pihak berkuasa.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail menegaskan keadaan itu sepatutnya tidak berlaku.

“Apa-apa kejadian yang membabitkan keselamatan pelajar perlu dilaporkan segera dan jangan cuba menyembunyikan fakta atau kejadian sebaliknya berkongsi maklumat agar masalah ini dapat diselesaikan di peringkat awal lagi.”

“Ini adalah untuk memastikan ibu bapa juga mengetahui perkara sebenar yang berlaku di sekolah anak mereka,” katanya pada sidang media selepas melancarkan Program Kempen Anti Buli.

Mohd Khalid memberi jaminan bahawa sekolah di seluruh negara masih berada dalam keadaan selamat walaupun berlaku beberapa kes jenayah yang mendapat perhatian masyarakat.

Beliau berkata walaupun terdapat laporan kes buli serta keganasan fizikal dan seksual, ia masih kecil berbanding jumlah institusi pendidikan termasuk bilangan pelajar serta guru.

“PDRM sendiri sentiasa berusaha untuk memastikan keadaan di sekolah selamat dan terjamin untuk semua pihak.”

“PDRM juga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memastikan keselamatan anak-anak di sekolah terjamin tapi kita tidak boleh menolak kemungkinan pendedahan di media sosial boleh mempengaruhi tindakan individu atau pelajar tertentu,” katanya.

Mohd Khalid menasihati ibu bapa agar memantau penggunaan telefon pintar dan media sosial anak masing-masing supaya mereka tidak terpengaruh dengan unsur negatif.

Beliau bersetuju dengan cadangan Ketua Pengarah Pendidikan Dr Mohd Azam Ahmad yang meminta kereta peronda polis menjalankan sesi rondaan berkala pada waktu malam di sekolah berasrama.

“Perkara ini akan diperluas dan saya sudah mengarahkan Ketua Polis Negeri serta Daerah untuk meneruskan tindakan supaya memastikan keselamatan anak-anak yang berada di asrama terjamin.”

“Tindakan ini juga akan menimbulkan rasa selamat dalam kalangan pelajar di situ,” katanya. – Bernama