PDRM tunggu maklumat lanjut pasukan antinarkotik Myanmar kes sindiket dadah

KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang menunggu maklumat lanjut daripada pasukan antinarkotik Myanmar berhubung penahanan anggota sindiket yang dipercayai terbabit dalam penyeludupan dadah berskala besar ke Malaysia.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail menyatakan siasatan masih dalam proses dengan kerjasama erat antara pihak berkuasa kedua-dua negara.

“Kita masih menunggu beberapa maklumat daripada pihak sana (Myanmar),“ katanya pada sidang media di Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Kuala Lumpur.

Media The Global New Light of Myanmar melaporkan pasukan antinarkotik Myanmar berjaya menumpaskan sindiket berkenaan selepas menahan enam suspek di Perbandaran Shwepyitha, Yangon pada 5 September.

Pihak berkuasa Myanmar menemui 1,840 kilogram syabu, empat juta pil perangsang dan 14 kilogram heroin yang disembunyikan di sebuah gudang.

Dadah berkenaan dipercayai dibeli dari Negeri Shan dan diarahkan untuk dihantar ke Malaysia.

Mengulas pencapaian Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Mohd Khalid berkata sebanyak 174,134 kes telah disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952 dari Januari hingga 14 September.

Sebanyak 189,788 tangkapan telah dibuat membabitkan pelbagai peringkat termasuk pengedar, pembekal, penghantar serta penagih.

Operasi tersebut menyaksikan rampasan dadah pepejal seberat 83,305 kilogram dan dadah cecair sebanyak 69,155.85 liter.

Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai 1.96 billion ringgit di pasaran gelap.

PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terbabit dalam pengedaran, pemilikan atau perlindungan aktiviti dadah.

Orang ramai diseru menyalurkan maklumat melalui hotline JSJN di talian 012-2087222 bagi membantu usaha memerangi dadah. – Bernama