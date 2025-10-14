Pegawai JPJ guna alat perakam badan mulai November 2024

PUTRAJAYA: Pegawai penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan di seluruh negara akan menggunakan Alat Perakam Badan bermula pada November ini.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata inisiatif ini bertujuan memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan serta meningkatkan integriti dan ketelusan perkhidmatan awam.

Sebanyak 100 unit BWC akan digunakan dalam fasa pertama melibatkan ibu pejabat dan JPJ negeri dengan peruntukan RM2.3 juta.

Loke menyatakan inisiatif ini telah dibincangkan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapat peruntukan untuk dilaksanakan.

Beliau menegaskan semua anggota penguat kuasa JPJ akan memakai alat tersebut dalam fasa kedua apabila menjalankan aktiviti penguatkuasaan.

Penggunaan BWC menandakan komitmen JPJ untuk melaksanakan penguatkuasaan berasaskan bukti.

Setiap tindakan di lapangan dapat dirakam, dinilai dan dipantau secara objektif melalui alat ini.

Anggota JPJ yang terlibat dalam operasi khas khususnya isu lebih muatan mesti mempunyai kamera kerana berdepan risiko besar.

Mereka juga diberikan pistol untuk perlindungan diri ketika berhadapan dengan ancaman.

Loke menjelaskan terdapat individu yang mengejar balik anggota JPJ untuk menakutkan mereka semasa penguatkuasaan.

JPJ yakin pelaksanaan inisiatif ini akan menjadi pemangkin kepada transformasi budaya kerja penguatkuasaan.

Keyakinan masyarakat terhadap ketelusan tindakan JPJ juga dijangka meningkat dengan penggunaan BWC.

Sistem tadbir urus dan akauntabiliti perkhidmatan awam akan diperkukuh melalui langkah ini.

Langkah ini menegaskan pendirian JPJ untuk melaksanakan tugas secara tegas, profesional dan berintegriti tinggi.

Inisiatif ini selaras dengan aspirasi Kerajaan MADANI dalam memperkukuh tadbir urus dan kepercayaan rakyat.

JPJ turut menerima sumbangan empat kenderaan Honda CR-V baharu daripada PLUS Malaysia Berhad.

Sumbangan kenderaan ini merupakan kesinambungan kerjasama strategik yang terjalin sejak 2019. – Bernama